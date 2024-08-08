«أبوظبي للسيدات» ينقل التدريبات إلى «الحديريات»



أبوظبي (الاتحاد)



تغادر بعثة فريق نادي أبوظبي الرياضي لسيدات كرة القدم 23 أغسطس الحالي، إلى العاصمة السعودية الرياض، عبر مطار زايد الدولي، للمشاركة في تصفيات «النسخة الأولى» من دوري أبطال آسيا.

ويستضيف نادي النصر السعودي مباريات المجموعة الأولى، من 25 إلى 31 أغسطس.

ونقل «أبوظبي للسيدات» تدريباته إلى ملاعب جزيرة الحديريات الترفيهية في أبوظبي، بإشراف المدربة سارة حسنين والطاقم المساعد، وذلك ترجمة لجهود إدارة النادي التي تبذل كل الجهود، في سبيل تأمين متطلبات النجاح لممثل كرة القدم الإماراتية في البطولة الآسيوية.

وتضم البعثة 23 لاعبة، بجانب الطاقم الفني والإداري، على أن تعود إلى أبوظبي أول سبتمبر المقبل.

ويخوض فريق نادي أبوظبي الرياضي، أولى مبارياته في المجموعة أمام يونج إيلفانتس «لاوس» الذي يضم عدداً من المحترفات، وذلك باستاد النصر مستضيف المجموعة الأولى بالرياض، في الساعة الساعة الثامنة والربع مساء 25 أغسطس، فيما يلعب النصر في التوقيت نفسه، مع مياوادي «ميانمار» بملعب بارك الرياض، والمباراة الثانية لفريق أبوظبي مع مياوادي مساء 28 أغسطس، باستاد النصر، ويختتم فريق سيدات نادي أبوظبي الرياضي مبارياته أمام النصر باستاد النصر مساء 31 أغسطس.

من جانب آخر، حدد الاتحاد الآسيوي مشاركة 21 نادياً في النسخة الافتتاحية لدوري أبطال آسيا للسيدات موسم 2024-2025، وأعلن عن الأندية 2.1 مليون دولار، بواقع 100 ألف لكل فريق، فيما تبلغ جائزة البطل 1.3 مليون دولار.