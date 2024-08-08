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الرياضة

فان رويندال «ملكة» ماراثون السباحة في الأولمبياد

فان رويندال «ملكة» ماراثون السباحة في الأولمبياد
8 أغسطس 2024 12:30

 
باريس (د ب أ)

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تُوجت السباحة الهولندية شارون فان رويندال، بالميدالية الذهبية، بسباق ماراثون السباحة عشرة كيلومترات للسيدات، بأولمبياد باريس 2024.
وبعد أن توجت بذهبية السباق نفسه في أولمبياد ريو 2016، أصبحت فان رويندال أول سباحة تفوز بميداليتين ذهبيتين في ماراثون السباحة، وثلاث ميداليات بشكل عام «الذهبية في 2016 والفضية في طوكيو 2020 والذهبية في باريس 2024».
وأنهت فان رويندال السباق في زمن بلغ ساعتين وثلاث دقائق و2. 34 ثانية.
وحصدت الأسترالية مويشا جونسون الميدالية الفضية، بعدما أنهت السباق في زمن بلغ ساعتين وثلاث دقائق و7. 39 ثانية. وفازت الإيطالية جينيفرا تاديوتشي بالميدالية البرونزية، بعدما أنهت السباق في زمن بلغ ساعتين وثلاث دقائق و8. 42 ثانية.

هولندا
السباحة
باريس
أولمبياد باريس 2024
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