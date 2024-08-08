الجمعة 9 أغسطس 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

أنس جابر تسقط أمام «الحاجز الأول»

أنس جابر تسقط أمام «الحاجز الأول»
8 أغسطس 2024 12:34

تورونتو (أ ف ب)

أخبار ذات صلة
هل اليابان أمام احتمال وقوع زلزال مدمر ؟
زلزال يضرب كاناغاوا اليابانية


خرجت التونسية أنس جابر المصنفة تاسعة مبكراً من دورة تورونتو لماسترز الألف نقطة في التنس، بخسارتها أمام اليابانية نعومي أوساكا 3-6 و1-6 في الدور الأول.
وتحتل أوساكا المصنفة أولى عالمياً سابقاً، المركز الـ 95 في التصنيف العالمي حالياً، لكنها نجحت في الفوز 5 مرات على لاعبة ضمن العشرين الأوليات على مستوى العالم منذ مطلع العام الحالي.
وقالت أوساكا الفائزة بأربعة ألقاب كبرى في الجراند سلام بين عامي 2018 و2021: «عندما ألعب ضد أفضل اللاعبات، كما هي الحال ضد أنس، أقدّم أفضل مستوياتي، أشعر بثقة أكبر شخصاً ولاعبة».
وتلتقي أوساكا في الدور التالي البلجيكية إيليز مرتنس الفائزة على الأميركية كايتي فولينتس (57) 6-3 و6-1.
والتقت اللاعبتان مرتين هذا العام، فكانت الغلبة للبلجيكية في إنديان ويلز، قبل أن تثأر منها اليابانية في دورة سيرتوخيمبوس الهولندية.
وتستهل الأميركية كوكو جوف والبيلاروسية أرينا سابالينكا المصنفتان أولى وثانية توالياً مشوارهما في الدورة.
وسبق للأميركية جيسيكا بيجولا الثالثة أن بلغت الدور الثالث، بفوزها على التشيكية كارولينا بليشكوفا (45) بنتيجة 7-5 و6-4.


 

التنس
تورونتو
أنس جابر
نعومي أوساكا
اليابان
آخر الأخبار
"برجيل" تضع معايير جديدة لرعاية العظام عبر مراكزها المعتمدة من دائرة الصحة بأبوظبي
علوم الدار
"برجيل" تضع معايير جديدة لرعاية العظام عبر مراكزها المعتمدة من دائرة الصحة بأبوظبي
29 يوليو 2024
فيضانات في الولايات المتحدة جراء العاصفة "ديبي"
الأخبار العالمية
العاصفة "ديبي" تسبب أمطارا غزيرة في ولايات أميركية
اليوم 20:25
ألابا.. «النبأ المشؤوم»!
الرياضة
ألابا.. «النبأ المشؤوم»!
اليوم 20:18
أميركا تعالج «ضغوط الأولمبياد» بـ «الكاريوكي»!
الرياضة
أميركا تعالج «ضغوط الأولمبياد» بـ «الكاريوكي»!
اليوم 20:15
علاف العدد «210» من مجلة «شاعر المليون»
الترفيه
صدور العدد «210» من مجلة «شاعر المليون»
اليوم 20:00
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©