محمد بن سلطان بن خليفة ينعى بطل الرياضات البحرية أحمد الهاملي

أبوظبي (الاتحاد)

نعى الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان، رئيس مجلس إدارة اتحاد الرياضات البحري، رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي للرياضات البحرية، فقيد الرياضات البحرية، أحمد علي جابر الهاملي، أحد أبطال الأبطال البارزين الذي قدَّم مسيرة حافلة بالعطاء والإنجازات في البطولات المحلية والخارجية.

وأشار الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان أن الفقيد الراحل أحمد علي جابر الهاملي يمثل مسيرة ملهمة للأجيال الحالية والمقبلة بالعطاء والتميز والإنجازات الوطنية، ورفع علم الدولة في منصات التتويج القارية والدولية، بالإضافة إلى تمثيله للإمارات في الكثير من الفعاليات الرياضية المحلية والخارجية.

وأضاف: «نتوجه بخالص التعازي والمواساة إلى أسرة الفقيد الراحل في هذا الفقد الكبير، وإلى أسرة الرياضات البحرية على رحيل أحد أبطالها الذين خاضوا البطولات القارية والدولية، لرفع علم الدولة في سماء الإنجازات الرياضية».