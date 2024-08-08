الجزيرة يضع برنامجاً خاصاً للنني



مصطفى الديب (أبوظبي)



ينضم الدولي المصري محمد النني إلى تدريبات الجزيرة، بداية من الأسبوع المقبل، وذلك بعد نهاية مشاركة اللاعب مع منتخب مصر الأولمبي في «أولمبياد باريس».

وقاد النني «الفراعنة» إلى نصف نهائي منافسات كرة القدم بالدورة، وكان قاب قوسين أو أدني من المنافسة على «الذهب»، بعدما فرط الفريق في تقدمه بهدف حتى الدقيقة 83، قبل أن يقلب «الديوك» بإحراز هدف التعادل، وأتبعه بالهدفين الثاني والثالث في الشوطين الإضافيين.

ومن المقرر، أن يخضع النني لبرنامج تدريبي خاص، من جانب الجهاز الفني، بقيادة حسين عموته، لا سيما وأن اللاعب خاض 6 مباريات في «باريس 2024»، خلال 3 أسابيع فقط، الأمر الذي يعني ضرورة التعامل مع حالته البدنية، وفق برنامج خاص، من جانب متخصص اللياقة البدنية للفريق.

وانضم النني لاعب أرسنال السابق إلى «فخر أبوظبي» في صفقة انتقال حر أعلن عنها النادي قبل أسبوعين.

ويملك محمد النني سجلاً احترافياً حافلاً، خاصة مع أرسنال الإنجليزي الذي استمرّ معه لسنوات طويلة.

على جانب آخر، يواصل الفريق تدريباته اليومية في أبوظبي، استعداداً للموسم الجديد، عقب العودة من المعسكر الخارجي في إسبانيا

وخاض الجزيرة 4 مباريات ودية، خلال المعسكر آخرها أمام ملقا الإسباني وخسر «فخر أبوظبي» بهدف، وقبلها واجه قادش وخسر 1-2.

وحقق المعسكر الخارجي الأهداف المرجوة، من حيث الاستفادة الفنية والبدنية.

ومن المتوقع أن يخوض الفريق «ودية» على الأقل، أو مباراتين في أبوظبي قبل بداية الموسم.