يحيى نادر: العين قادر على الوصول بعيداً في «المونديال»

معتز الشامي (أبوظبي)



أكد يحيى نادر لاعب وسط العين ومنتخبنا الأول لكرة القدم، جاهزية «الزعيم» لتقديم موسم متميز، سواء في البطولات المحلية أو القارية، مشيراً إلى أن جميع اللاعبين لديهم رغبة كبيرة في السير بعيداً في «النخبة الآسيوية»، التي يشارك فيها الفريق بصفته حامل لقب «دوري الأبطال»، فضلاً عن التمسك بالمنافسة بقوة في مونديال الأندية وكأس القارات، ويدخلهما العين بصفته بطل آسيا.

ويعد يحيى نادر لاعباً أساسياً في تشكيلة «الزعيم» و«الأبيض»، لا سيما في وسط الملعب، ويقوم بأدوار تكتيكية لافتة، بعدما أصبح عنصراً مهماً في تشكيلة «البنفسج»، وأحد أبرز العناصر المؤثرة، في مسيرة الفريق بدوري الأبطال، خلال الموسم الماضي.

وأشار إلى أنه يثق في زملائه اللاعبين، وقدرتهم على الظهور بمستوى لافت خلال الفترة المقبلة، في ظل كثرة البطولات التي يدخلها الفريق للمنافسة بقوة على لقبها.

وتطرق يحيى نادر إلى معسكر الرباط الذي يختتمه العين، بمواجهة ودية من «العيار الثقيل» أمام الرجاء المغربي، غداً، قبل العودة إلى الدولة، وقال: «حقق المعسكر المطلوب تماماً، والأجواء أكثر من رائعة، حيث إنها المرة الأولى التي نؤدي خلالها مرحلة الإعداد التي تسبق انطلاقة الموسم في دولة عربية، ومحظوظون فعلياً بأن نعيش هذه التجربة في أحد أفضل المجمعات على مستوى العالم، في مركب محمد السادس لكرة القدم، والمجهز بكافة الترتيبات الخاصة لأداء الجرعات المكثفة على فترتين صباحية ومسائية».

وعن مسيرته مع الفريق، خصوصاً الموسم الماضي الذي وصفه بأنه الأفضل له حتى الآن، قال: «رغم أنه في أول ظهور مع الفريق، وصلت إلى نهائي كأس العالم، إلا أن التتويج بدوري أبطال آسيا يعد الأفضل في مسيرتي، وله المذاق الخاص، والبطولة مسجلة في الإمارات باسم نادي العين فقط، كما أن «النسخة الأولى» منها عام 2003، وكذلك الأخيرة عام 2024 أصبحتا في التاريخ باسم العين، ولكل تلك العوامل أعتقد أنه الموسم الأفضل».

وأضاف: «وضع المنافسات فرض علينا التركيز على هدف محدد، خصوصاً أن الفريق في الموسم الماضي بدأ مع مدرسة تدريبية تختلف عن الحالية، وتراجع نتائجنا محلياً بسبب التركيز على الآسيوية حتى حصدنا اللقب».

وقال «كريسبو من نوعية المدربين الحماسيين والمحفزين بصورة غير عادية، الأمر الذي نعيشه خلال التدريبية، وعندما تولى مهمة تدريب الفريق ذكرنا بالنهائيات التي خسرناها في الموسم الماضي، وأكد للجميع أننا فريق كبير، ومطالبون بتعويض تلك النهائيات ببطولة أكبر».

وفيما يتعلق بأهم ذكرياته في البطولة الآسيوية الأخيرة، قال: «مباراة النصر في إياب ربع النهائي، وكذلك مباراة الهلال في إياب نصف النهائي في السعودية، باقيتان في عقلي دائماً، في الأولى كان السيناريو غير عادي ولقاء أعصاب بمعنى الكلمة، أما مواجهة الهلال في «المملكة أرينا» فشعرت وقتها بأن البطولة «عيناوية»، لما لمسته من روح الفريق، ورغبة اللاعبين على الاستمرارية في اللعب رغم الإصابات».

وتطرق يحيى نادر إلى تجربته في كأس العالم 2018، والعودة لخوض البطولة مجدداً، قال: «قادرون على الوصول بعيداً في المسابقة، ونقاتل لتكرار بلوغ النهائي لأننا العين».

وختم لاعب وسط العين، بالتأكيد على أنه يتمنى التتويج بكل الألقاب الموسم المقبل، لا سيما كأس صاحب السمو رئيس الدولة، التي لم يسبقه له أن فاز بها في مسيرته مع «الزعيم»، وشهدت التتويج ببطولات محلية، بالإضافة إلى دوري أبطال آسيا.