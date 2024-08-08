الجمعة 9 أغسطس 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

«الإمارات للشطرنج» تصل إلى «محطة الختام» بالشارقة

«الإمارات للشطرنج» تصل إلى «محطة الختام» بالشارقة
8 أغسطس 2024 15:00

 
الشارقة (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
ارتفاع بدرجات الحرارة وتوقع أمطار
كلباء وعجمان.. «البروفة الأخيرة»


تختتم الجمعة بطولة الإمارات الفردية للشطرنج تحت 12 و14 و16 و18 و20 سنة، للذكور والإناث، والتي ينظمها اتحاد اللعبة في ضيافة نادي الشارقة الثقافي للشطرنج، بمشاركة 151 لاعباً ولاعبة في جميع الفئات.
وتدخل البطولة ضمن الأجندة المحلية للاتحاد، ويقف الجهاز الفني للاتحاد على مستويات اللاعبين واللاعبات، من خلال البطولات المحلية، لاختيار أفضل العناصر التي تمثل المنتخبات في البطولات الخارجية.
وفاز زايد سلطان الطاهر، لاعب نادي الشارقة الثقافي للشطرنج بالمركز الأول تحت 20 سنة للذكور، بعدما سجل 6.5 نقطة، متساوياً مع محمد سعيد الليلي لاعب الفجيرة للشطرنج الذي حل وصيفاً، والثالث حمد شعيب الكاف لاعب الشارقة الثقافي للشطرنج، برصيد 4.5 نقطة، والرابع أحمد وقاص العولقي لاعب نادي أبوظبي للشطرنج والألعاب الذهنية بنفس الرصيد من النقاط.
وفي نفس الفئة للإناث، فازت عنود عيسى لاعبة نادي الشطرنج والثقافة للفتيات بالشارقة بالمركز الأول، برصيد 5.5 نقطة من 7 جولات، وجاءت زميلتها عايشة سيف آل علي في المركز الثاني بنفس الرصيد، ثم زينب درويش المعمري لاعبة نادي العين للشطرنج والألعاب الذهنية في المركز الثالث برصيد 4 نقاط.
وتفوق خليفة خالد لاعب نادي الفجيرة للشطرنج في مسابقة تحت 18 سنة للذكور بحصد المركز الأول، محققاً 6 نقاط من 7 جولات، متساوياً مع الوصيف حمدان إدريس الحامد، لاعب نادي أبوظبي للشطرنج والألعاب الذهنية، والثالث زميله في نفس الثاني عيسى حمود الخوري برصيد 4.5 نقطة، وفي نفس الفئة للإناث، فازت فاطمة سيف آل علي لاعبة نادي الشطرنج والثقافة للفتيات بالشارقة بالمركز الأول مسجلة 4.5 نقطة من 5 جولات، والثاني لطيفة الدرمكي لاعبة نادي أبوظبي للشطرنج والألعاب الذهنية، برصيد 4 نقاط، وعائشة محمد المعيني لاعبة نادي الشطرنج والثقافة للفتيات بالشارقة في المركز الثالث برصيد 3.5 نقطة.
وفاز حمدان الزعابي، لاعب نادي أبوظبي للشطرنج والألعاب الذهنية بالمركز الأول في فئة تحت 16 سنة للذكور، بعدما حقق 6.5 نقطة في 7 جولات، وسعود جابر لاعب نادي الشارقة الثقافي للشطرنج في المركز الثاني برصيد 6 نقاط، والثالث زميله في النادي أحمد علي بامطرف برصيد 5 نقاط.
وفي فئة تحت 14 سنة للإناث، حصدت عهود عيسى لاعبة نادي الشطرنج والثقافة للفتيات بالشارقة المركز الأول، محققة العلامة الكاملة، بالحصول على 7 نقاط في 7 جولات، وجاءت زميلتها فاطمة محمد راشد في المركز الثاني برصيد 5.5 نقطة، وميرة صقر المري لاعبة نادي دبي للشطرنج، في المركز الثالث برصيد 4.5 نقطة.

الإمارات
الشارقة
الشطرنج
آخر الأخبار
"برجيل" تضع معايير جديدة لرعاية العظام عبر مراكزها المعتمدة من دائرة الصحة بأبوظبي
علوم الدار
"برجيل" تضع معايير جديدة لرعاية العظام عبر مراكزها المعتمدة من دائرة الصحة بأبوظبي
29 يوليو 2024
فيضانات في الولايات المتحدة جراء العاصفة "ديبي"
الأخبار العالمية
العاصفة "ديبي" تسبب أمطارا غزيرة في ولايات أميركية
اليوم 20:25
ألابا.. «النبأ المشؤوم»!
الرياضة
ألابا.. «النبأ المشؤوم»!
اليوم 20:18
أميركا تعالج «ضغوط الأولمبياد» بـ «الكاريوكي»!
الرياضة
أميركا تعالج «ضغوط الأولمبياد» بـ «الكاريوكي»!
اليوم 20:15
علاف العدد «210» من مجلة «شاعر المليون»
الترفيه
صدور العدد «210» من مجلة «شاعر المليون»
اليوم 20:00
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©