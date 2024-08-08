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الرياضة

رئيس تايوان يدعم لين ضد الادعاءات والتنمر

رئيس تايوان يدعم لين ضد الادعاءات والتنمر
8 أغسطس 2024 14:32

 
تايبيه (د ب أ)

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حرص لاي تشينج تي، رئيس تايوان، على دعم الملاكمة لين يو-تينج بعد وصولها لنهائي منافسات وزن أقل من 57 كجم في أولمبياد باريس، وسط خلاف بشأن أهلية مشاركتها في الأولمبياد.
وكتب على شبكة «إكس» على التواصل الاجتماعي على الإنترنت: «رغم الادعاءات المضللة من الاتحاد الدولي للملاكمة والتنمر من عدة جبهات، فهي تواصل مسيرتها بهدوء ورزانة، نحن نقف بجانبك، قدمي كل ما لديك».
وضمنت لين، وأيضاً الجزائرية إيمان خليف، الحصول على ميدالية في منافسات ملاكمة السيدات، رغم استبعادهما من بطولة العالم للسيدات التي نظمها الاتحاد الدولي العام الماضي. وتلتقي لين مع البولندية جوليا سزيريميتا السبت، بينما تلتقي خليف مع الصينية يانج ليو في نهائي وزن 66 كجم الجمعة. ولا يدير برنامج الملاكمة في الاولمبياد، الاتحاد الدولي، بعدما سحبت اللجنة الأولمبية الدولية اعترافها به بسبب مشاكل حوكمة.
وتدير اللجنة الأولمبية الدولية منافسات الملاكمة بذاتها. وتوجد تكهنات على نطاق واسع تشير إلى أن حالاتيهما مشابهتين لحالة العداءة الجنوب أفريقية كاستر سيمينيا، بطلة الأولمبياد مرتين في سباق 800 متر.
ولم يعد يسمح للعداءة بالمشاركة في سباق 800 متر دون تناول أدوية تثبط هرمون التستوستيرون. ويقول النقاد إن هذه قضية مختلفة، حيث إن لعبة الملاكمة تدور حول توجيه اللكمات، وإن السيدات يصبحن في خطر من خلال مواجهة أشخاص في الحلبة أصحاب عضلات وقوة أكبر.
في الوقت نفسه، وجه لاي الحكومة التايوانية باتخاذ الإجراءات القانونية عقب انتهاء الأولمبياد.
وقال تشن شي كاي، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء في مؤتمر صحفي: «على الأرجح سيتم تناول الجوانب القانونية، مع جميع الأدلة والمعلومات التي جمعها المحامون بالفعل، بعد انتهاء المنافسة».
 

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باريس
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