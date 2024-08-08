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الرياضة

إثيوبيا تكشف تطورات سقوط جيرما

إثيوبيا تكشف تطورات سقوط جيرما
8 أغسطس 2024 14:34

 
سان دوني (د ب أ)

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أعلن الاتحاد الإثيوبي لألعاب القوى، أن العداء لاميتشا جيرما بخير بعد سقوطه الشديد في سباق 3000 متر موانع للرجال.
وذكر الاتحاد أن جيرما لم يتعرض لأي إصابات في رأسه أو ساقه.
وسقط حامل الزمن العالمي قبل ما يقرب من 200 متر من خط النهاية، وظل بلا حراك على الأرض.
ووفقاً للاتحاد الإثيوبي، حصل جيرما على العلاج في الملعب، في البداية، وتم نقله للمستشفى، حيث لم تظهر الأشعة المقطعية التي خضع لها وجود أي إصابات خطيرة.
وفاز بالسباق المغربي سفيان البقالي، الذي أصبح أول رجل في آخر 88 عاماً يفوز بميداليتين ذهبيتين أولمبيتين على التوالي في سباق 3000 متر.

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