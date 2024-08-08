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الرياضة

«أبيض الناشئات» يُغادر إلى بانكوك

«أبيض الناشئات» يُغادر إلى بانكوك
8 أغسطس 2024 14:54


أبوظبي (الاتحاد)

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يُغادر منتخبنا الوطني للناشئات لكرة القدم تحت 17 سنة، الجمعة، إلى العاصمة التايلاندية بانكوك، لإقامة معسكره الخارجي، من 9 إلى 23 أغسطس الجاري، ويعد هذا التجمع محطة الإعداد الثانية لـ «أبيض الناشئات»، استعداداً للمشاركات المقبلة.
تضم القائمة في هذا المعسكر 30 لاعبة، ويخوض المنتخب ثلاث تجارب ودية أمام أندية تايلاندية أيام 14 و18 و22 أغسطس، بهدف الاحتكاك بمدرسة كروية آسيوية متطورة، ولزيادة خبرات اللاعبات.
وكان منتخب الناشئات قد اختتم معسكره الداخلي بدبي، الذي أقيم على مدار 22 يوماً، حرص خلاله الجهاز الفني والإداري للمنتخب تحت قيادة المدربة الوطنية حورية الطاهري على إيجاد طريقة لعب متجانسة بين اللاعبات، وتطبيق بعض الخطط التدريبية.

الإمارات
دبي
بانكوك
تايلاند
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