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الرياضة

3 عرب إلى ربع نهائي التايكوندو

3 عرب إلى ربع نهائي التايكوندو
8 أغسطس 2024 15:13

 
باريس (أ ف ب)

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حقق الرياضيون العرب نتائج جيدة في دور الـ 16 من مسابقات التايكوندو المقامة في القصر الكبير، بتأهل الأردني زيد كريم، والتونسية شيماء التومي، واللبنانية ليتيسيا عون إلى ربع النهائي ضمن ألعاب باريس 2024.
وفاز كريم، المصنف سادساً وحامل فضية آسياد 2023، على البرازيلي إديفال بونتيس الحادي عشر 2-1 في وزن ما دون 68 كلج، ويواجه التركي هاكان ريتشبير التركي الثالث في الدور المقبل.
وقلبت التومي العاشرة تأخرها في الجولة الأولى إلى فوز على الأميركية فايث ديلون السابعة 2-1 في وزن ما دون 57 كلج، لتبلغ ربع النهائي، حيث تواجه الإيرانية ناهد كيانيشانده الثانية.
وفي الوزن ذاته، نجحت عون الحادية عشرة في الفوز على لو تشا-لينج السادسة من الصين تايبيه 2-0، على أن تواجه في ربع النهائي ميليانا ريك من مقدونيا الشمالية.
ويسعى لبنان لتحقيق أول ميدالية أولمبية بعد 44 عاماً على برونزية المصارع حسن بشارة في موسكو 1980.
وفشل المصري أحمد نصّار الثالث عشر في اللحاق بركب المتأهلين بخسارته أمام الفرنسي سليمان ألافيليب الرابع 2-0 في وزن ما دون 68 كلج.

التايكواندو
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