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الرياضة

الوداع بـ «إصابة وصدمة» في «سباعي السيدات»

الوداع بـ «إصابة وصدمة» في «سباعي السيدات»
8 أغسطس 2024 15:20

سان دوني (د ب أ)

ودعت الألمانية صوفي فايسنبرج، والأميركية تشاري هوكينز منافسات السباعي للسيدات في أولمبياد باريس بعد أول جولتين.

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تعثرت فايسنبرج في أحد الحواجز أثناء الإحماء لسباق 100 متر، وسقطت ولم تشارك في السباق.
وتوجه الطاقم الطبي إلى المضمار سريعاً، وتم نقلها على كرسي متحرك وهي تبكي.
وذكر الاتحاد الألماني إنها تعرضت لتمزق في وتر أخيل.
في الوقت نفسه، احتلت هوكينز المركز الخامس، بعد سباق 100 متر حواجز، ولكنها شعرت بالصدمة بعد فشلها في تخطي الارتفاع في مسابقة الوثب العالي، بعد إخفاقها في محاولاتها الثلاث على ارتفاع 71. 1 متر.
وأنهت هوكينز الحدث في المركز الثامن في بطولة العالم 2023، فيما احتلت فايسنبرج المركز السابع.

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