ريتشاردسون وتوماس تقودان أميركا إلى نهائي التتابع 100 متر

باريس (أ ف ب)



قادت شاكاري ريتشاردسون وجابي توماس، المتوجتان بفضية 100 م وذهبية 200 م توالياً، الولايات المتحدة إلى نهائي سباق التتابع 4 مرات 100 م في أولمبياد باريس 2024.

وبمشاركة ميليسا جيفرسون، الفائزة ببرونزية 100 م في العاصمة الفرنسية، وتوانيشا تيري، سجل الفريق الأميركي 41.94 ثانية ليتصدر مجموعته ويتأهل إلى النهائي المقرر الجمعة بصحبة بريطانيا، أولى المجموعة الثانية من الدور نصف النهائي، فرنسا وجامايكا حاملة اللقب التي يغيب عنها الثلاثي شيلي-آن فرايزر-برايس وشيريكا جاكسون وإيلاين تومسون-هيراه، كما تأهلت ألمانيا وسويسرا وكندا وهولندا.

وفي السباق ذاته عند الرجال، بقي حلم نواه لايلز بأن يصبح أول من يحرز ثلاثية في سباقات السرعة منذ الجامايكي أوسين بولت عام 2016، قائماً، وذلك بعدما نجح زملاؤه كريستيان كولمان وفريد كيرلي وكايري كينج وكورتني ليندساي في قيادة الفريق الأميركي إلى النهائي.

وسجّل الرباعي الأميركي 37.47 ثانية، وتصدّر مجموعته في نصف النهائي، ليتأهل بصحبة جنوب أفريقيا وبريطانيا والصين وكندا وفرنسا، إضافة إلى إيطاليا حاملة اللقب واليابان المتأهلتين كأسرع فريقين من خارج الثلاثة الأوائل المتأهلين مباشرة عن كل مجموعة.

ولحق الجزائري محمد علي قواند بمواطنه جمال سجاتي، وبلغ نصف نهائي سباق 800 م المقرر الجمعة (النهائي السبت)، وذلك بعدما كان صاحب أفضل زمن من بعد متصدري المجموعات الأربع في الجولة الاستدراكية من التصفيات.

وفشل قواند في التأهل عن مجموعته، خلافاً لمواطن سجاتي، لكنه استدرك نفسه وحجز مقعده فيما أخفق مواطنه الآخر سليمان مولى والفلسطيني محمد دويدار، بعدما حلا ثانياً في المجموعة الأولى وتاسعاً أخيراً في الثانية على التوالي.

وكان قواند صاحب أسرع زمن بين كافة المتأهلين من الجولة الاستدراكية بعدما سجل 1:44.37 دقيقة في أفضل رقم شخصي له، خلف الأميركي براندون ميلر (1.44.21 د).

ورقم قواند أفضل حتى من ذلك الذي سجله سجاتي الأربعاء (1:45.84 د) في طريقه لتصدر مجموعته.

ويحضر سجاتي إلى باريس مكللاً بإنجازات عديدة في لقاءات وبطولات عالمية في سباق 800 متر.

حطّم الرقم الوطني لمخلوفي في لقاء باريس الماسي مسجلاً 1:41.56 دقيقة، وأصبح ثالث أسرع رجل في تاريخ السباق بعد الكيني ديفيد روديشا (1:40.90 د) والدنماركي ويلسون كيبكيتير (1:41.11 د). بعدها بخمسة أيام في لقاء موناكو الماسي، حقق فوزاً ثانياً لافتاً وحسّن رقمه مسجلاً 1:41.46 د.