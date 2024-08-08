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الرياضة

جامايكا.. «السقوط المروع» في «تتابع الرجال»

جامايكا.. «السقوط المروع» في «تتابع الرجال»
8 أغسطس 2024 15:29

 
سان دوني (د ب أ)

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تعرض فريق جامايكا، حامل الزمنين القياسيين العالمي والأولمبي، لصدمة كبيرة بعدما فشل في التأهل لنهائي سباق تتابع 4x100 عدو للرجال في أولمبياد باريس 2024.
وجاء الفريق الجامايكي، الفائز بذهبيتي أولمبياد لندن 2012 وريو 2016 في المركز الرابع في المجموعة الثانية من التصفيات، والتي كانت أبطأ بكثير من المجموعة الأولى، ولم تكن النتيجة كافية لانتزاع أحد المراكز المؤهلة لأسرع الخاسرين. فشل الفريق الجامايكي، الذي يضم الفائز بفضية باريس في سباق 100 متر كيشان تومسون، في تمرير العصا في التبادلين الثاني والثالث، مما أدى إلى فقدان زخمه.
وتأهل المنتخب الأميركي بسهولة بعدما سجل أسرع زمن حيث أنهى السباق في زمن 47. 37 ثانية.
وتمت إراحة نوا لايلز، الفائز بذهبية 100 متر في التصفيات قبل أن يخوض نهائي سباق 200 متر، ولكن بكل تأكيد سيشارك مع الفريق في النهائي.

جامايكا
ألعاب القوى
باريس
أولمبياد باريس 2024
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