المغرب يقبض على «برونزية الأولمبياد» بسداسية في الشباك المصرية

توّج المنتخب المغربي ببرونزية غير مسبوقة في تاريخ مشاركته والعرب في دورة الألعاب الأولمبية، عندما لقّن غريمه المصري درساً في فنون اللعبة، وسحقه بسداسية نظيفة على ملعب «لا بوجوار» في نانت، في مباراة تحديد المركز الثالث لمسابقة كرة القدم في ألعاب باريس.

بدأ منتخب مصر المباراة بتشكيلة ضمت، حمزة علاء، كريم الدبيس، حسام عبد المجيد، محمد طارق، محمد شحاتة، محمد النني، أحمد نبيل كوكا، ومحمود صابر، إبراهيم عادل، أسامة فيصل، أحمد سيد زيزو.

وضمت تشكيلة المغرب، منير المحمدي، أشرف حكيمي، زكرياء الواحيدي، أكرم النقاش، المهدي بوكامير، أسامة تيرجالين، أمير ريشاريسون، بلال الخنوس، سفيان رحيمي، عبد الصمد الزلزولي، وإلياس أخوماش.

الدقيقة الأولى

انطلاق المباراة وسط أجواء حماسية وإثارة بالغة وحضور كبير جدا في المدرجات.

شهدت الدقائق العشرة الأولى حذر المنتخبين، خوفاً من تلقي هدف مبكر، مع أفضلية هجومية للمغرب.

الدقيقة 10

إصابة أحمد سيد زيزو في الدقيقة 10 والدفع بمصطفي سعد ميسي

الدقيقة 20

ما يزال التعادل السلبي يسيطر على أحداث الشوط الأول

الدقيقة 23

عبد الصمد الزلزولي يسجل الهدف الأول لمنتخب المغرب في شباك مصر

الدقيقة 26

سفيان رحيمي يعزز تقدم المغرب بالهدف الثاني

30 دقيقة

تفوق هجومي تام للمغرب وتراجع دفاعي لمنتخب مصر

الشوط الأول ينتهي بتقدم المغرب بهدفين

الدقيقة 51

بلال الخنوس يسجل الهدف الثالث للمغرب في شباك مصر ويقرب «أسود الأطلس» من برونزية «أولمبياد باريس»

الدقيقة 64

سفيان رحيمي يضيف الهدف الرابع لمنتخب المغرب

الدقيقة 73

منتخب المغرب يواصل العزف المنفرد، ويهز شباك الفراعنة بالهدف الخامس بلمسة نقاش.

الدقيقة 87

أشرف حكيمي يسجل الهدف السادس لمنتخب المغرب من ضربة حرة مباشرة.

نهاية المباراة

فوز ساحق لمنتخب المغرب بنصف «درزن» أمام مصر ومعانقة الميدالية البرونزية