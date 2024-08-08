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الرياضة

«المقنّعة» إلى نهائي «الحديد»

«المقنّعة» إلى نهائي «الحديد»
8 أغسطس 2024 17:23

 
باريس (أ ف ب)

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خاضت رامية الكرة الحديد الأميركية رايفن سوندرز، وصيفة أولمبياد طوكيو صيف 2021، التصفيات مرتدية قناعاً أخفى وجهها بالكامل، وقد عللت قرارها برغبتها في تسليط الضوء على هذه المسابقة في ألعاب باريس 2024.
وانطلقت سوندرز التي صبغت شعرها القصير باللونين الأرجواني والأخضر، وطلت أظافرها الطويلة بألوان الولايات المتحدة، بقناع أسود سميك يغطي وجهها بالكامل مع نظارة شمسية.
بررت مظهرها الغريب بعد بلوغها النهائي، قائلة «أردت أن أحاول لفت انتباه العالم، وتسليط الضوء بشكل أكبر على مسابقتنا».
وتابعت «نحن نخوض منافسات الكرة الحديد ولكن لدينا أيضاً أسلوبنا الخاص، يمكننا القيام بالأشياء بشكل عظيم مثل العدائين ونحن نستحق الأضواء».
وتعتبر هذه الأميركية، التي تحدد على مواقع التواصل الاجتماعي أنها تريد استخدام الضمير «هم» خلال التحدث عنها (هم، الذي يستخدمه الأشخاص من غير الرجال والسيدات)، ناشطة أيضاً في الدفاع عن حقوق الأشخاص من مجتمع الميم وعن القضايا المتعلقة بالصحة العقلية، وقرّرت استخدام الألعاب الأولمبية منصة سياسية.
في طوكيو، قبل ثلاث سنوات، ارتدت سوندرز قناع «هالك» أثناء خوضها للمنافسات، وعند اعتلائها منصة التتويج، رفعت ذراعيها إلى الأعلى على شكل علامة إكس، وأوضحت لاحقاً أنها أرادت تمثيل «جميع الأشخاص في جميع أنحاء العالم الذين يكافحون والذين ليس لديهم منصة لإسماع أصواتهم».
وتعود سوندرز من فترة إيقاف استمرت 18 شهراً، وانتهت في فبراير 2024، بسبب الإخفاق في تحديد مكانها ثلاث مرات من قبل لجنة مكافحة المنشطات في غضون 12 شهراً.
وتأهلت سوندرز إلى النهائي برمية بلغت 18.62 متر، في حين فشلت مواطنتها بطلة العالم مرتين تشايس جاكسون في اللحاق بركب المتأهلات، بعدما كانت أفضل رمية لها 17.60 م فقط.

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