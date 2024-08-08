«دولي مسائل الشطرنج» يثمن دعم الإمارات



الفجيرة (الاتحاد)



ثمن الاتحاد الدولي لتكوين مسائل الشطرنج، الدور المحوري لدولة الإمارات والفجيرة، للدعم الكبير الذي مهد لنشر ثقافة ممارسة رياضة حل مسائل الشطرنج، إضافة إلى الجهود الحثيثة والرامية لنقل مقر الاتحاد الدولي ليصبح في الفجيرة.

وقدمت الجمعية العمومية للاتحاد الدولي الشكر والتقدير، إلى نادي الفجيرة للشطرنج والثقافة، في سعيه لتطوير رياضة حل مسائل الشطرنج، واستضافته للبطولات ورعايته للمواهب، وللدور المؤثر الذي يمكن أن يلعبه النادي، في زيادة عدد اللاعبين والدول الممارسين لرياضة حل مسائل الشطرنج.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي أقيم في لاتفيا، بحضور النائب الأول لرئيس الاتحاد، الدكتور عبد الله آل بركت، وأعضاء المجلس الرئاسي للاتحاد الدولي، وممثلي الدول الأعضاء.

وبحث المجتمعون استضافة الفجيرة لبطولة الحل الدولية رقم 21 للعام المقبل.

بدوره بحث الدكتور عبد الله آل بركت، مع رئيس الاتحاد الدولي مرجان كوفازيفيتش، استراتيجية ضم أعضاء جدد للاتحاد.

وثمن الدكتور آل بركت بصفته النائب الأول لرئيس الاتحاد، الجهود التي تبذلها لجان الاتحاد على كافة المستويات، واعتماد الألقاب الجديدة للاعبين المستحقين لها، واعتماد أجندة البطولات للموسم المقبل.

وفي سياق متصل، تم اعتماد إقامة بطولة العالم الأولى للناشئين لحل مسائل الشطرنج، والتي تجرى مطلع نوفمبر المقبل، في البرازيل، وكذلك بطولة العالم الأولى لحل مسائل الشطرنج للأشبال، والتي تجرى في نهاية نوفمبر المقبل في إيطاليا.