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الرياضة

سميث يهدد هول بـ «الانتقام»

سميث يهدد هول بـ «الانتقام»
8 أغسطس 2024 20:59

 
باريس (د ب أ)

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أبدى العداء البريطاني ماتيو هودسون سميث رغبته في الثأر من نظيره الأميركي كوينسي هول، بعد أن حل ثانياً خلفه في نهائي مثير لسباق 400 متر في أولمبياد باريس.
وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا) أن هودسون سميث كان قريباً من أن يكون ثالث عداء بريطاني يفوز بسباق 400 متر، منذ أن حقق إيرك ليدل ذلك قبل 100 عام، وذلك حينما كان يتصدر السباق قبل 50 متراً من نهايته في استاد «دو فرانس».
وقال سميث، الذي كان قد احتل المركز الثاني خلف الجامايكي أنتوني واتسون في بطولة العالم العام الماضي، في تصريحات لـ(بي ايه ميديا): «هذه هي طبيعة الرياضة،هناك حزن وألم». وأضاف: «أنه منافس رائع وكان الأفضل هذا اليوم، لكن وقتي سيأتي وسأستعيد عافيتي، وسيكون هناك العديد من السباقات بيني وبين كوينسي».
وتابع سميث: «انها البداية فقط أنا أتابع كل شيء، طالما أنني في حالة صحية جيدة، فأنا أكون من ضمن الأفضل في العالم، وسأوصل القتال».
ويفتخر سميث، الذي عانى من مشاكل نفسية عديدة، وحاول الانتحار في عام 2021، بكونه أول عداء بريطاني يحصل على ميدالية في المنافسات، بعد روجر بلاك الذي حصل عليها منذ 28 عاماً.

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