الموت يغيب الهاملي نجم الرياضات البحرية.. وداعاً يا بطل



أبوظبي (الاتحاد)

غيب الموت بطل الإمارات في الرياضات البحرية، أحمد علي جابر راشد الهاملي، متسابق فرق أبوظبي والإمارات وفيكتوري للزوارق السريعة، وصاحب السيرة الحافلة محلياً وخليجياً وعالمياً، ويعد الفقيد واحداً من أبرز المتسابقين في مجال الزوارق السريعة، وقد عرف بشغفه اللا محدود بالرياضات البحرية التي أحبها، وتخطى شغفه سباقات الزوارق السريعة، واضعاً بصمة في سباقات السفن والقوارب الشراعية المحلية، وأيضاً مسابقات صيد الأسماك والدراجات المائية.

ويتمتع الفقيد الراحل بسيرة حافلة توجها بالصعود إلى منصات التتويج، حيث انضم لفريق أبوظبي عام 2004 ويعتبر أحد مؤسسي فريق «أبوظبي رسينج» للرياضات البحرية، محققاً معه العديد من الألقاب المحلية والخليجية أبرزها

بطولة الإمارات للدراجات المائية، بطولة الإمارات للقوارب الخشبية، بطولة الإمارات في الفئة الثالثة للزوارق السريعة، كما أحرز لقب كأس رئيس الدولة للفورمولاـ 2 عام 2007

وعلى المستوى العالمي قدم مستويات فنية عالية في بطولة العالم للفورمولاـ 1، بدأها عام 2006 وأحزر المركز الرابع على مستوى العالم عام 2008، كما صعد لمنصة التتويج في بطولة العالم للفورمولاـ1 19 مرة، وخاض 3 مواسم مع فريق «الفيتكوري تيم» من 2017- 2020

رحل الهاملي أمس بعد رحلة حافلة بالعطاء والتميز والإنجازات تاركاً بصمة مميزة في سباقات السفن والقوارب الشراعية المحلية، وأيضاً مسابقات صيد الأسماك.

ونعى الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان، رئيس مجلس إدارة اتحاد الرياضات البحري، رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي للرياضات البحرية، فقيد الرياضات البحرية، أحمد علي جابر الهاملي، أحد الأبطال البارزين الذي قدَّم مسيرة حافلة بالعطاء والإنجازات في البطولات المحلية والخارجية.

وأشار الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان إلى أن الفقيد الراحل أحمد علي جابر الهاملي يمثل مسيرة ملهمة للأجيال الحالية والمقبلة بالعطاء والتميز والإنجازات الوطنية، ورفع علَم الدولة في منصات التتويج القارية والدولية، بالإضافة إلى تمثيله للإمارات في الكثير من الفعاليات الرياضية المحلية والخارجية.

وأضاف: «نتوجه بخالص التعازي والمواساة إلى أسرة الفقيد الراحل في هذا الفقد الكبير، وإلى أسرة الرياضات البحرية على رحيل أحد أبطالها الذين خاضوا البطولات القارية والدولية، لرفع علَم الدولة في سماء الإنجازات الرياضية».

كما نعى نادي دبي الدولي للرياضات البحرية وإدارة فيكتوري الفقيد الذي انضم إلى الفريق في المواسم 2017 و2018 و2019، حيث شارك في العديد من البطولات، مسجلاً العديد من الانتصارات في بطولات العالم للزوارق السريعة «الفورمولا-1» وإكس كات.