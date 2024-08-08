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الرياضة

بيبي يعتزل عن 41 عاماً

بيبي يعتزل عن 41 عاماً
8 أغسطس 2024 21:27

 
لشبونة (رويترز)

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أعلن المدافع البرتغالي بيبي (41 عاماً) اعتزاله كرة القدم.
وخاض بيبي آخر مبارياته في بطولة أوروبا لكرة القدم 2024، في خسارة فريقه أمام فرنسا بركلات الترجيح في دور الثمانية، وأصبح بذلك أكبر لاعب سناً يظهر في نهائيات البطولة الأوروبية.
وشارك المدافع المخضرم في 141 مباراة مع منتخب بلاده، وفاز ببطولة أوروبا في 2016، وقضى 10 مواسم في ريال مدريد، إذ فاز بثلاثة ألقاب في الدوري الإسباني، وثلاثة ألقاب في دوري أبطال أوروبا، بالإضافة إلى كأس العالم للأندية مرتين.
وانضم بيبي إلى الفريق الإسباني في عام 2007 قادماً من بورتو، قبل أن يعود إلى النادي البرتغالي في عام 2019 ليستمر معه حتى نهاية مسيرته، وفاز بأربعة ألقاب في الدوري البرتغالي خلال فترتين قضاها في النادي. 

البرتغال
ريال مدريد
كأس أمم أوروبا
فرنسا
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