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الرياضة

النائب العام المصري يأمر بتحقيق موسع في ملابسات وفاة رفعت

النائب العام المصري يأمر بتحقيق موسع في ملابسات وفاة رفعت
8 أغسطس 2024 22:09

 
القاهرة (د ب أ)


أمر النائب العام المصري المستشار محمد شوقي، بإجراء تحقيقات موسعة في قضية أحمد رفعت، لاعب الفريق الأول لكرة القدم الراحل بنادي مودرن سبورت والمنتخب المصري.

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وذكر الحساب الرسمي للنيابة العامة المصرية عبر موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، أن النائب العام أمر بإجراء تحقيقات موسعه، بشأن موضوع اللاعب الراحل، وذلك للوقوف على ملابسات كافة الوقائع التي تعرض لها قبل وفاته.
وكشفت النيابة العامة المصرية أن التحقيق يتضمن بيان ما إذا كان قد شابها أية مخالفات قانونية من الجهات المعنية من عدمه، وستعلن النيابة العامة في حينه، عما آلت إليه تلك التحقيقات. وتوفي رفعت في 7 يوليو الماضي عن عمر يناهز 30 عاما، بعد معاناة مع المرض إثر سقوطه في مباراة ناديه مودرن فيوتشر سابقاً -مودرن سبورت حاليا- أمام الاتحاد السكندري في مارس الماضي.
وألمح رفعت في آخر حوار تليفزيوني له عقب خروجه من المستشفى، وقبل وفاته بعدة أيام إلى أن سبب تعرضه للأزمة القلبية، جاء بسبب إيذاء شخصين له دون ذكر اسمهما.

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