زيد مصطفى يهدي الميدالية إلى «حياته»



باريس (أ ف ب)



تأكد حصول الأردني زيد مصطفى عبد الكريم، على ميدالية فضية على الأقل، في وزن -68 كلج، ضمن مسابقة التايكوندو ببلوغه المباراة النهائية ضمن الألعاب الأولمبية في باريس 2024.

وتغلب زيد مصطفى المصنف سادساً وحامل فضية آسياد 2023، على البريطاني برادلي سيندن المصنف ثانياً وحامل فضية أولمبياد طوكيو صيف 2021، في نصف النهائي بنتيجة 2-1 (1-2، 4-2، 10-2).

ويلتقي ابن الثالثة والعشرين في النهائي الأوزبكستاني أولوجبيك راشيتوف حامل ذهبية طوكيو صيف 2021 والمصنف أول.

وهي الميدالية الثالثة للأردن في مسابقة التايكوندو، والرابعة بالمجمل في تاريخ مشاركاتها في الألعاب حتى الآن، حيث افتتح أحمد أبو غوش رصيد المملكة، بفوزه بأول أول ميدالية ذهبية على الإطلاق في التايكوندو أيضاً في وزن -68 كلج، خلال دورة ريو دي جانيرو 2016، في حين أحرز صالح الشرباتي فضية وزن -80 كلج في دورة طوكيو 2020 (أقيمت في 2021).

كما توّج عبد الرحمن المصاطفة بالميدالية البرونزية في وزن -67 كلج في الكاراتيه في دورة طوكيو أيضاً.

قال زيد مصطفى الذي سيهدي بلاده أول ميدالية في ألعاب باريس «لا أجد الكلمات من أجل وصف شعوري، اليوم سألعب في النهائي، وآمل في أن أتمكن من تحقيق هدفي، آمل أن أجعل جميع الأردنيين سعداء».

وتابع «أهدي هذه الميدالية إلى والدتي، هي حياتي، وآمل في أن أتمكن من إسعادها».

وعن المباراة في نصف النهائي، قال «هذه المباراة كانت صعبة جداً، منافسي كان يملك خبرة كبيرة، وأنا واجهت لاعباً فاز ببطولة العالم مرتين».

وأردف عن تحضيراته لباريس «التحضير للألعاب الأولمبية كان شاقاً جداً، سافرت بعيداً عن بلدي وعائلتي، وعملت بجد من أجل الألعاب الأولمبية، لذا أتوقع الفوز، لا شيء مستحيل».