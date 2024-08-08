«الشارقة الرياضي» يفتح التسجيل لـ«إكواثلون البطائح»

الشارقة (الاتحاد)

بدأ مجلس الشارقة الرياضي التسجيل للمشاركة في إكواثلون البطائح الشارقة، المزمع إقامته 18 أغسطس الجاري بنادي البطائح، الذي يجمع بين السباحة والجري في فرصة مميزة لمحبي الرياضة بشكل عام ورياضة الإكواثلون بشكل خاص، وتعزيز ثقافة الرياضة باعتبارها أسلوب حياة واستمرار الأنشطة الرياضية الصيفية في أجواء ملائمة للرياضيين ومختلف أفراد المجتمع من مختلف الفئات العمرية، تقام الفعالية بالتعاون مع اتحاد الترايثلون ونادي البطائح والقدرة للخدمات الرياضية وعدد من الجهات المساهمة والداعمة، وتستهدف الفعالية مشاركة 150 من الجنسين.

يعتبر الإكواثلون من الرياضات المركبة المعتمدة من الاتحاد الدولي للترايثلون وتتضمن السباحة والجري ويخوض المشاركون سباقات سوبر سبرينت في السباحة لمسافة 150 متراً والجري لمسافة 2.5 كلم، وينطلق سباق الصغار في الساعة 6:15 صباحاً، فيما ينطلق سباق سوبر سبرينت في الساعة 6:30 على أن يبدأ تتويج الفائزين في الثامنة، ويتم تتويج الفائزين في المراكز الأولى بالميداليات الذهبية والفضية والبرونزية، وتم تصميم ميدالية الحدث لتعكس جمالية التحدي لإقامة سباق مركب يبدأ بالسباحة في بيئة صحراوية في مدينة البطائح بالشارقة، حيث يتداخل مسار السباحة في رمال الصحراء مع أشجار الغاف التي ترمز لطبيعة المنطقة.