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الرياضة

الجابري كبير المستشارين الطبيين لـ«محاربي الإمارات»

الجابري كبير المستشارين الطبيين لـ«محاربي الإمارات»
9 أغسطس 2024 00:56

أبوظبي (الاتحاد)

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عيّنت بالمز الرياضية المنصة الأولى إقليمياً للفنون القتالية المختلطة والمنظمة لبطولات «محاربي الإمارات» الدكتور يزن الجابري، طبيب جراحة القلب والصدر، مستشاراً طبياً رئيساً، للإشراف على جميع الجوانب الطبية والصحية للمنظمة، لما يملكه من خبرة طبية واسعة، ومسيرة مميزة في جراحة القلب، ويعكس تعيينه التزام بالمز الرياضية بتوفير أفضل مستويات الصحة والسلامة لجميع الرياضين التابعين لها وللمشاركين في بطولاتها، وكما يعزز تفانيها في الحفاظ على أعلى معايير الرعاية الرياضية.
وقال فؤاد درويش، الرئيس التنفيذي المدير العام لمحاربي الإمارات: «يسعدنا انضمام الدكتور يزن الجابري، إلى أسرة بالمز الرياضية ومحاربي الإمارات، وكلنا على ثقة بأن خبراته الطبية الواسعة درع حماية لرياضيينا، وذلك تأكيداً على أننا نولي أهمية قصوى لتوفير أفضل رعاية ممكنة لهم».
بدوره، أعرب الدكتور الجابري عن سعادته وحماسه للانضمام إلى بالمز الرياضية و«محاربي الإمارات» وقال: «يشرفني تولي هذه المهمة، والعمل مع الفريق المختص»، مضيفاً: «دائماً كان توفير الرعاية الصحية والسلامة للرياضيين شغفي الأكبر، وسأعمل بكل جهد لتسخير خبراتي ومعارفي كافة في هذا المجال لسلامة مقاتلي ومقاتلات «محاربي الإمارات» وكل الرياضيين في بالمز الرياضية».

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