حكيمي: الميدالية «ثمرة» تضحيات

باريس (أ ف ب)



أكد قائد المنتخب المغربي الأولمبي أشرف حكيمي، أن التتويج بالميدالية البرونزية التاريخية في دورة الألعاب الأولمبية في باريس «مستحق وثمرة عمل وتضحيات مجموعة كاملة لمدة شهر».

وقال حكيمي في مؤتمر صحفي عقب الفوز الساحق على مصر 6-0، في مباراة تحديد المركز الثالث في نانت: «فخورون بالفوز بهذه الميدالية، عطفاً على كل العمل والتضحية لمدة شهر نستحق هذه الميدالية».

وأضاف ظهير باريس سان جيرمان الفرنسي الذي اختتم مهرجان الأهداف بركلة حرة رائعة من خارج المنطقة «كنا نرغب في التتويج بالميدالية الذهبية، لكن للأسف لم ننجح في التأهل الى المباراة النهائية، وأعتقد أنه بعد خسارتنا أمام إسبانيا، أظهر المنتخب شخصيته وجاهزيته وقدرته على استعادة التوازن والفوز بميدالية تاريخية للمغرب».

وتابع «مسؤولية كبيرة كانت على عاتقي لأنني القائد، وأحد العناصر الأساسية في المنتخب الأول، وبالتالي كانت رغبتي كبيرة في المساهمة في قيادة المنتخب الأولمبي الى منصة التتويج».

وأردف صاحب هدفين في المسابقة، قائلاً «كانت الرغبة واضحة منذ البداية، وتحدثنا كثيراً قبل البطولة عن ذلك مع المدرب الذي يعود إليه الفضل بشكل كبير على هذا المستوى الذي قدمنا، دون أن ننسى جهود باقي اللاعبين وتحديداً سفيان رحيمي بأهدافه الثمانية».

ولم يفت ظهير باريس سان جيرمان الفرنسي التذكير بتشجيع الجماهير المغربية «التي ساندتنا في جميع المباريات، نشكرهم كثيرا وكذلك المغاربة في مختلف أنحاء العالم».

من جهته، قال المدرب طارق السكيتيوي «هذا فخر شعب بأكمله ودليل على أن كرة القدم المغربية على الطريق الصحيح وتتطور».

وأضاف «كنا مطالبين بمواصلة تألق كرة القدم المغربية بعد إنجاز مونديال قطر، لم يكن المشوار سهلاً بالنظر إلى المنتخبات التي واجهناها والمباريات التي قدمناها، لكننا نجحنا بفضل لاعبينا الرجال الذين دافعوا بالحب والاحترافية والمسؤولية عن حظوظنا حتى الرمق الأخير من البطولة».

وتحدث السكيتيوي عن مواجهة مصر قائلاً «لم تكن المباراة سهلة، وليس هناك مباراة سهلة في هذا المستوى، ويتعين عليك انتزاع الانتصار، وليس انتظار الخصم كي يمنحه لك».

وأوضح «المنتخب المصري ويضم لاعبين ممتازين في صفوفه، ويقوده مدرب محترم ولديه تجارب في الأولمبياد، قدموا مشواراً رائعاً وقوياً وكانوا متماسكين، لكن ردة فعلنا كانت أقوى، وأظهرنا ذلك من البداية، من خلال ضغطنا العالي وتركيزنا ورغبتنا الكبيرة ما ساعد اللاعبين على تسهيل مهمتهم مع توالي الدقائق».

وتابع «كان إيماننا قوياً بأننا إذا أردنا تحقيق أهدافنا كمجموعة يجب أن نعرف كيف ننهض بعد التعثر، خسرنا أمام أوكرانيا (1-2 في الجولة الثانية من دور المجموعات) ورد اللاعبون بقوة أمام العراق (3-0) والولايات المتحدة (4-0)، والأمر ذاته حصل أمام مصر بعد كبوتنا أمام إسبانيا التي خسرنا أمامها بجزئية صغيرة».

وختم «الحمد لله لم تذهب جهودنا سدى وكسبنا ميدالية تاريخية أسعدنا بها جماهيرنا المغربية والعربية».