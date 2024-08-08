أبوظبي تستضيف نهائيات بطولة الدراجات النارية «سوبر كروس»

أبوظبي (الاتحاد)

تستعد نهائيات بطولة العالم للدراجات النارية سوبر كروس (WSX) للعودة إلى أبوظبي للعام الثاني على التوالي، وذلك يوم الأربعاء 4 ديسمبر في «الاتحاد أرينا»، ويستعرض الحدث الحافل بالتشويق والحماس أفضل المواهب على الدراجات النارية، ويقدم السباقات على الطرق الوعرة على مدار اليوم.

وبعد الأجواء الرائعة التي شهدتها نسخة 2023، والتي أمتعت المشجعين بعرض رائع من المهارة والإثارة، فإن نهائيات موسم 2024 تعد بالمزيد، ومع مشاركة 32 متسابقاً للمنافسة على لقبين ضمن البطولة، فإن الحلبة الفريدة في «الاتحاد أرينا» تضمن مشهداً من أعلى مستويات التشويق، مع إقامة سباقات الدراجات النارية.

ويمكن للمشجعين مشاهدة تتويج أبطال العالم ضمن فئتي WSX وSX2، حيث تباع التذاكر بأسعار تبدأ من 95 درهماً، وتتضمن الدخول في يوم الخميس السوبر، ضمن سباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى لـ «الفورمولا- 1» في أبوظبي، وحفلات يا سلام لما بعد السباق في الاتحاد بارك، ما يضمن قيمة استثنائية لعشاق رياضة السيارات، بالإضافة إلى ذلك، تتاح للحاضرين الفرصة الفريدة لمقابلة المتسابقين، والاستمتاع بجولة في منطقة الصيانة.

وفي تعليق حول استمرار دعم شركة «إثارة» لنهائيات بطولة العالم للدراجات النارية سوبر كروس، قال توم بورويل، الرئيس التنفيذي في بطولة الدراجات النارية سوبر كروس: «نحن متحمسون للغاية لإقامة سباق جائزة أبوظبي الكبرى لبطولة الدراجات النارية سوبر كروس ديسمبر المقبل، إن جزيرة ياس، وأبوظبي من الوجهات الرائدة في الرياضات العالمية، لذلك فإن العودة هذا العام تمثل إنجازاً بارزاً آخر لا يقتصر على بطولة العالم لسباقات الدراجات النارية سوبر كروس، ولكن لرياضتنا على نطاق أوسع مع استمرارنا في الانتشار، ضمن أسواق جديدة. ومع إقامة نهائيات الموسم قبل أيام قليلة من موعد استضافة سباق جائزة أبوظبي الكبرى لـ «الفورمولا-1»، يتطلع عشاق الرياضة إلى أسبوع لا يُنسى من الأحداث الرياضية المشوقة من البطولات العالمية».

بدوره، قال سيف راشد النعيمي، الرئيس التنفيذي في شركة إثارة: «سعداء بعودة نهائيات بطولة العالم لسباقات سوبر كروس التي ينظمها الاتحاد الدولي للدراجات النارية، إلى الاتحاد أرينا في جزيرة ياس لختام موسم مشوق، لقد أكدت شركة إثارة التزامها باستقطاب أبرز الفعاليات والبطولات إلى المنطقة، وتقديم أروع العروض والمنافسات، ومع انضمام هذا الحدث إلى أسبوع السباق، فإنها تواصل دعم مساعي أبوظبي المستمرة في ترسيخ مكانتها وجهة رئيسة للترفيه في رياضة السيارات من الطراز العالمي، وفي هذا العام، نقدم لعشاق رياضة السيارات في المنطقة والعالم فرصة رائعة لمشاهدة نهائيات بطولة العالم مرتين، خلال أسبوع واحد، حيث تستضيف حلبة مرسى ياس السباق الختامي لموسم «الفورمولا -1» بعد أيام قليلة، بالإضافة إلى أجواء الترفيه في حفلات لما بعد السباق، وسباق التحمل الخليج 12 ساعة».

ويقدم الحدث تجربة لا تنسى على الإطلاق، يمكن للعائلات أو الأصدقاء من أربعة أفراد الاستفادة من عروض المجموعات، لحضور منافسات بطولة الدراجات النارية سوبر كروس.

ومن خلال شراء التذاكر كمجموعة، يمكن للمشجعين الاستفادة من قيمة استثنائية ومزايا إضافية، ما يجعل الاستمتاع بالأجواء المشوقة في هذا الحدث معاً أكثر سهولة وأقل تكلفة.