تيبوجو أوّل أفريقي يحرز ذهبية سباق 200 متر



باريس (أ ف ب)



بات العداء البوتسواني ليتزيلي تيبوجو أول أفريقي يحرز سباق 200 متر في الألعاب الأولمبية، محبطاً خطط الأميركي نواه لايلز في إحراز ثنائية السرعة، في باريس.

وسجّل تيبوجو 19.46 ثانية، متقدّماً على الأميركيين كينيث بيدناريك (19.62 ث)، ولايلز بطل سباق 100 م (19.70 ث).

وكان لايلز مرشحاً لتحقيق الثنائية، بعد نيله ذهبية السباق الأشهر بفارق بسيط، لكن ابن الحادية والعشرين سيطر على سباق النصف لفّة، مانحاً أوّل ذهبية لبلاده في تاريخ مشاركاتها.

وبات تيبوجو ثاني عداء أفريقي يحرز ميدالية أولمبية في هذا السباق، بعد فضيتين للناميبي فرانكي فريديريكس في 1992 و1996.