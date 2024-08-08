تن هاج يعاني «الصداع» قبل «ديربي مانشستر»!



لندن (أ ف ب)



يواجه مدرب مانشستر يونايتد الإنجليزي، الهولندي إريك تن هاج صداعاً دفاعياً مع استمرار الإصابات في إزعاج تحضيرات فريقه لمواجهة غريمه مانشستر سيتي السبت ضمن كأس الدرع الخيرية.

ومن المُقرّر أن يفتقد اليونايتد إلى المدافعين هاري ماجواير، السويدي فيكتور ليندلوف، لوك شو وآرون وان-بيساكا في افتتاح الموسم الجديد، والذي يضع بطل الدوري الإنجليزي في مواجهة الفائز بكأس إنجلترا.

إضافة إلى ذلك، التحق قلب الدفاع الأرجنتيني ليساندرو مارتينيز هذا الأسبوع فقط بالفريق، بعد مشاركته في الحملة الناجحة لدفاع منتخب بلاده عن لقبه بطلاً لكوبا أميركا هذا الصيف.

وقال تن هاج «سنقوم بتقييمهم فرداً فرداً، واتخاذ قرارٍ بشأن ما إذا كانوا سيبدأون أساسيين، أو يدخلون من مقاعد البدلاء، أو لا يلعبون».

وأضاف «غاب هاري ماجواير عن المباراة الودية (أمام ليفربول) كإجراء احترازي، لكن لا يزال هناك علامة استفهام حول مشاركته يوم السبت».

وتابع «لعب فيكتور (ليندلوف)، لكن هناك علامة استفهام حوله أيضاً، والأمر عينه ينطبق على آرون وان-بيساكا ولوك شو. علينا تقييمهم (الجمعة)».

وأردف «سنفكر في خيار إشراك ليتشا (مارتينيز) في المباراة».

وعاد الباراجواياني فاكوندو بيليستري وكوبي ماينو الذي بدأ أساسياً في نهائي كأس أوروبا 2024 في 14يوليو، إلى التدريبات هذا الأسبوع بعد فترات راحة طويلة ويخضعان للتقييم.

لكن الوافد الجديد ليني يورو سيغيب بشكلٍ مؤكدٍ بعد خضوعه لجراحةٍ في القدم هذا الأسبوع، وذلك بسبب كدمةٍ تعرّض لها في مباراةٍ وديةٍ ومن المتوقع أن يغيب ثلاثة أشهر.