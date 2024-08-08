جوندوجان باق مع برشلونة



برشلونة (د ب أ)



نقلت وسائل إعلام إسبانية عن وكيل أعمال قائد المنتخب الألماني المخضرم لكرة القدم إيلكاي جوندوجان، قوله إن اللاعب سيستمر في صفوف ناديه الحالي برشلونة الإسباني، رغم العروض التي تنهال عليه من أندية أخرى.

وقال إلهان جوندوجان عم النجم الألماني ووكيل أعماله «صحيح أن بعض الأندية أبدت اهتمامها بإيلكاي وأرادت التعاقد معه، لكن موقف اللاعب واضح للغاية: سيبقى في برشلونة». وتحدث إلهان عن جوندوجان قائلاً «إنه يتطلع للموسم الإسباني الجديد ومساعدة برشلونة في تحقيق أهدافه في الموسم المقبل». وانضم جوندوجان «33 عاماً» إلى برشلونة العام الماضي بعقد حتى عام 2025، بعدما قاد مانشستر سيتي للتتويج بالثلاثية التاريخية (الدوري الإنجليزي وكأس إنجلترا ودوري أبطال أوروبا) عام 2023، ويستعد للعمل تحت قيادة المدرب الألماني هانسي فليك، الذي يتولى حالياً تدريب برشلونة، بعدما سبق أن عملا سوياً في المنتخب الألماني (الماكينات) ما بين عامي 2021 و2023.

وكانت وسائل إعلام إسبانية ذكرت في وقت سابق أن نادي فنربخشة التركي من بين الأندية المهتمة بضم جوندوجان، الذي ينحدر من أصول تركية.

وسبق لجوندوجان أن قال إنه يمكنه تخيل اللعب في تركيا يوماً ما «ولكن ليس في الصيف الحالي».