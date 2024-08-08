زيد مصطفى يمنح «فضية» إلى الأردن



باريس (أ ف ب)



منح الأردني زيد مصطفى بلاده ميداليتها الأولى في الألعاب الأولمبية في باريس 2024، بإحرازه فضية وزن -68 كلج في مسابقة التايكوندو.

وخسر مصطفى المصنف سادساً وحامل فضية آسياد 2023، في النهائي في القصر الكبير (جران باليه) أمام الأوزبكستاني أولوجبيك راشيتوف حامل ذهبية طوكيو صيف 2021 والمصنف أول 2-0 (4-5، 1-3).

وهي الميدالية الثالثة للأردن في مسابقة التايكوندو والرابعة بالمجمل في تاريخ مشاركاتها في الألعاب حتى الآن، حيث افتتح أحمد أبو غوش رصيد المملكة بفوزه بأول ميدالية ذهبية على الإطلاق في التايكوندو أيضاً في وزن -68 كلج خلال دورة ريو دي جانيرو 2016، في حين أحرز صالح الشرباتي فضية وزن -80 كلج في دورة طوكيو 2020 (أقيمت في 2021).

كما توّج عبد الرحمن المصاطفة بالميدالية البرونزية في وزن -67 كلغ في الكاراتيه في دورة طوكيو أيضاً.