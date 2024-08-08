الأهلي بطل الدوري المصري للمرة الـ 44



القاهرة (د ب أ)



تُوج الأهلي بلقب الدوري المصري الممتاز لكرة القدم لموسم 2023- 2024 للمرة الـ44 في تاريخه، بعدما حقق فوزاً ثميناً ومستحقاً 1- صفر على مضيفه سموحة، في مباراة مؤجلة من المرحلة الـ24 للمسابقة.

وسجل محمد مجدي أفشه هدف الأهلي الوحيد في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع للشوط الثاني.

وكان يكفي الأهلي التعادل فقط مع سموحة من أجل حسم تتويجه بلقب المسابقة رسمياً قبل 4 مراحل على نهايتها.

ورفع الأهلي، الذي عزز رقمه القياسي كأكثر الفرق فوزاً باللقب، رصيده إلى 81 نقطة من 31 لقاءً، بفارق 8 نقاط أمام أقرب ملاحقيه بيراميدز، الذي خاض 32 مباراة.