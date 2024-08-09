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الرياضة

الخطيب يهنئ الأهلي بلقب الدوري

الخطيب يهنئ الأهلي بلقب الدوري
9 أغسطس 2024 07:58

القاهرة (د ب أ)

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وجه محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، التهنئة لجماهير ناديه والجهاز الفني والإداري والطبي واللاعبين، بمناسبة الفوز ببطولة الدوري المصري للمرة الـ44 في تاريخ النادي.
وقال الخطيب في تصريحات للموقع الرسمي لناديه، إن فريقه تُوج باللقب، بعد منافسات قوية خاض خلالها الفريق تحديات صعبة، وكان عند حُسن الظن، واستطاع أن يحسم اللقب قبل نهاية المسابقة بثلاثة أسابيع.
وأضاف أنه يهنئ جماهير الأهلي الوفية، وعبر عن تقديره الخالص لدورها الكبير، خاصة أنها وقفت خلف الفريق وساندت بقوة، وتواجدت بكثافة في كل الملاعب داخل وخارج القاهرة، بل وتحملت الكثير من أجل الأهلي، خاصة في المواجهات الحاسمة.
وأشاد محمود الخطيب بالروح العالية للاعبين والأداء الرائع طوال مشوار البطولة، بالرغم من ضغط المباريات، وتعرضهم للإرهاق البدني والذهني، لكن كانوا رجالاً كعادتهم، وعلى قدر المسؤولية، كما أشاد بالطاقم الفني ومعاونيه، وبما قدمته كل منظومة العمل بالنادي، وكل أدى دوره على الوجه الأكمل، وهو ما يميز الأهلي عبر تاريخه، الجميع يعمل على قلب رجل واحد، ومن أجل هدف واحد، وهو رفعة النادي وإسعاد جماهيره.

مصر
الدوري المصري
الأهلي المصري
محمود الخطيب
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