هولواي يضيف «الذهبية الأولمبية» إلى «الثلاثية العالمية»

باريس (أ ف ب)



أحرز الأميركي جرانت هولواي ذهبية سباق 110 أمتار حواجز في منافسات ألعاب القوى، ضمن أولمبياد باريس 2024، فيما اكتفى «حامل اللقب» الجامايكي هانسل بارشمنت بالمركز الثامن الأخير.

وسجل ابن الـ26 عاماً 12.99 ثانية، متقدماً على مواطنه دانيال روبرتس، والجامايكي رشيد برودبيل اللذين سجلا نفس التوقيت، وقدره 13.09 م، لكن الأخير اكتفى بالبرونزية، بعد الاحتكام إلى الصورة النهائية «فوتو فينيش».

وأضاف هولواي ذهبيته إلى ألقابه العالمية الثلاثة التي أحرزها في الدوحة 2019 ويوجين 2022 وبودابست 2023، إضافة إلى فضيته في النسخة الأولمبية الماضية في طوكيو، حين حل خلف بارشمنت، وأمام الجامايكي الآخر رونالد ليفي.

لكن بارشمنت قدم سباقاً مخيباً، وحل في المركز الثامن الأخير، بعدما سجل 13.39 ثانية، فيما استعادت الولايات المتحدة تفوقها برفعها عدد ذهبياتها في هذا السباق إلى 20.

وشدد هولواي على أن الفوز ليس ثأراً من بارشمنت، والخسارة أمام الأخير في طوكيو لأنه «كما تعرفون، طوكيو كانت قبل ثلاث سنوات، من الواضح أن هانسل خاض سباقاً رائعاً في حينها»، وما حققه الأميركي في باريس لم يكن تعويضاً، لم يكن أي شيء، أردت فقط الحرص على الخروج إلى هناك وخوض سباقاً جيداً، وهذا ما فعلته».

وعما شعر به عند النهاية، أجاب «شعرت بالارتياح، المجموعة اكتملت أخيراً، أن يكون لدي ألقاب بطولة العالم داخل قاعة، الدوري الماس، بطولة العالم في الهواء الطلق، كل الألقاب، والآن، الميدالية الذهبية الأولمبية، أمر رائع، لذلك أنا سعيد ومغتبط».