ماكلافلين- ليفرون «مدمرة» الرقم العالمي!

باريس (أ ف ب)



احتفظت الأميركية سيدني ماكلافلين-ليفرون بذهبية سباق 400 متر حواجز في منافسات ألعاب القوى، مع رقم قياسي عالمي جديد قدره 50.37 ثانية، في أولمبياد باريس 2024.

وتفوقت ماكلافلين-ليفرون «25 عاماً» على مواطنتها آنا كوكريل التي نالت الفضية، فيما اكتفت الهولندية فيمكي بول بالبرونزية بعد حلولها ثالثة.

وحسَّنت ماكلافلين-ليفرون الرقم القياسي العالمي الذي سجلته في 30 يونيو، خلال تجارب انتقاء المنتخب الأميركي للأولمبياد وقدره 50.65 ثانية، رافعة رصيدها الأولمبي إلى ثلاث ذهبيات، لأنها أحرزت سباق التتابع 4 في 400 في طوكيو قبل ثلاثة أعوام، إضافة إلى ألقابها العالمية الثلاثة.

وانتظر الجميع المواجهة بين الأميركية وبول التي نالت البرونزية مجدداً، كما حصل معها في طوكيو، في نتيجة تعتبر مخيبة إلى حد ما، لاسيما بعدما قادت منتخب بلادها في أولمبياد باريس للفوز بسباق التتابع المختلط أربع في 400 متر.

وهذه المرة السادسة التي تحطم فيها ماكلافلين-ليفرون الرقم العالمي، بعد أولى عام 2021 في يوجين، خلال انتقاء المنتخب الأميركي لأولمبياد طوكيو «51.90 ثانية»، قبل أن تُحسّنه في العاصمة اليابانية بعدها بشهرين «51.46 ثانية»، ثم في يونيو 2022 في يوجين بالذات «51.41 ثانية» ويوليو من ذلك العام على المضمار ذاته حين توجت باللقب العالمي «50.68 ثانية»، وفي يونيو خلال تجارب أولمبياد باريس.

وعلقت على هذا الأمر بالقول «إنها نعمة، أنا ممتنة لهذه الفرصة، لأن أكون بصحة جيدة، وأن أخرج من السباق سالمة»، مضيفة «كان هناك الكثير من الترقب قبل هذا السباق، لكني ممتنة لكل ما حدث».

وعما قدمته في المضمار، أجابت «يجب أن أعود لمشاهدته (السباق)، هناك بعض الأشياء التي أشعر أنه كان بإمكاني إصلاحها، لكن عندما تكون في خضم اللحظة، لا تفكر حقاً في كل ذلك، أنا متأكدة من أن بوبي كيرسي مدربها سيقدم لي بعض الملاحظات».

وتابعت «بشكل عام، كان سباقاً جيداً، لقد بذلت قصارى جهدي، هذا كل ما يمكنني أن أطلبه».

وعن حصول كوكريل على الميدالية الفضية، قالت ماكلافلين-ليفرون «أنا سعيدة جداً من أجل آنا، فهذا أمر ضخم بالنسبة لها، والفوز بالميدالية الفضية أمر مذهل بالنسبة للولايات المتحدة».

وتخوض الفائزة أيضاً بذهبية التتابع أربع في 400 متر في مونديالي الدوحة 2019 ويوجين 2022، الألعاب الأولمبية للمرة الثالثة في مسيرتها، بعدما سبق لها أيضاً أن شاركت في أولمبياد ريو 2016.

وجاء تتويجها مع الرقم القياسي الجديد بعد بعد يومٍ واحد من احتفالها بعيد ميلادها الخامس والعشرين.

بالإضافة إلى اللقب، دافعت الأميركية عن سلسلة انتصاراتها التي استمرت خمسة أعوام في لعبتها، خسارتها الأخيرة جاءت في سباق 400 متر حواجز في نهائي بطولة العالم 2019 في الدوحة، بعدما تفوّقت زميلتها دليلة محمد عليها.