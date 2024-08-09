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الرياضة

زيد مصطفى عينه على ذهبية «لوس أنجلوس 2028»

زيد مصطفى عينه على ذهبية «لوس أنجلوس 2028»
9 أغسطس 2024 08:48

باريس (د ب أ) 

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أبدى الأردني زيد مصطفى، سعادته بعد حصوله على الميدالية الفضية للتايكوندو في وزن 68 كجم.
وخسر زيد مصطفى في نهائي المنافسات أمام الأوزبكي أولوجبيك راشيتوف، بجولتين دون رد، ليحصل على الميدالية الفضية. 
وقال في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية، إنه لا يمكنه وصف شعوره، بعدما اختتم مشوار طويل واستعداداته الشاقة، بالحصول على الميدالية الفضية. 
وتوجه  زيد مصطفى بالشكر لكل من ساعده وسانده في فترة الاستعدادات للأولمبياد، بما في ذلك جميع المدربين واللجنة الأولمبية الأردنية. 
كما أهدى الفوز بالميدالية الفضية لوالدته التي أكد أنها ساندته طوال مشواره، وأشار إلى عدم تمكنه من حضور حفل تخرجه من الدراسة الجامعية بسبب انشغاله بمنافسات الأولمبياد.
ووعد زيد مصطفى بأن يقدم أداء أفضل، ويحقق الميدالية الذهبية في أولمبياد لوس أنجلوس عام 2028، كما أبدى فخره بكونه أول أردني يحقق ميدالية في أولمبياد الشباب وأولمبياد الكبار. 
واختتم  زيد مصطفى تصريحاته بأنه لم يحقق حلمه بسماع النشيد الوطني الأردني، بسبب عدم تحقيقه المركز الأول، لكنه لم يخف سعادته بتحقيق الميدالية الفضية. 

الأردن
التايكوندو
باريس
أولمبياد باريس 2024
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