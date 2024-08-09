بن نعمة يزيد من معاناة جماهير فرنسا!

باريس (رويترز)



تُوج حسنبوي دوسماتوف من أوزبكستان بالميدالية الذهبية، في وزن الذبابة بمنافسات الملاكمة للرجال في أولمبياد باريس، بإجماع آراء الحكام، متفوقاً على الفرنسي بلال بن نعمة الذي اكتفى بالميدالية الفضية.

وفاز دوسماتوف، بطل أولمبياد ريو، على بن نعمة ليزيد من معاناة الجماهير الفرنسية بعد يوم واحد من خسارة سفيان أوميا نزال نهائي وزن الخفيف.

وحصل جونيور ألكانتارا من جمهورية الدومينيكان وديفيد دي بينا من الرأس الأخضر على الميدالية البرونزية، بعد هزيمتهما في قبل النهائي.

كما واجه الثنائي بعضهما البعض في نهائي وزن الذبابة ببطولة العالم العام الماضي في طشقند، والتي خسرها بن نعمة بعد سقوطه على الحلبة في الجولة الأولى، عندما تعرض لضربة قوية من يد دوسماتوف اليمنى.

وفاز دوسماتوف بالجولة الأولى 3-2، بعدما سدد لكمتين يساريتين قويتين إلى بن نعمة الذي بدأ النزال بحذر.

ولم يتراجع دوسماتوف في الجولة الثانية، ورغم مواجهته لخصم أطول قامة، فقد نجح في تسديد بعض الضربات اليسرى القوية ليفوز بالجولة الثانية أيضاً.

ومع تبخر آماله في الفوز بالميدالية الذهبية أمام عينيه، بذل بن نعمة قصارى جهده في الجولة الأخيرة، وأعاد بعض الحياة إلى الجماهير المنهكة، لكن دوسماتوف أظهر خبرته عبر الابتعاد عن منافسه ليفوز بذهبيته الأولمبية الثانية.

وقال بن نعمة إنه لا ينظر إلى الميدالية الفضية على أنها خيبة أمل.

وقال لمحطة «فرانس تي.في» التلفزيونية الفرنسية «لقد كانت أجواء لا توصف ساعدتني على تجاوز حدودي، وأنا فخور بأنني قاتلت من أجلهم وأحضرت لهم ميدالية فضية جميلة، أنا راضٍ عن العمل الذي قمت به.

وأضاف «أريد أن أعود للحصول على هذه الميدالية الذهبية الجميلة لأنني أعرف ما تعنيه، لذا أعتقد أنني سأكون في لوس أنجلوس».

كان بن نعمة يتطلع إلى أن يصبح سابع ملاكم فرنسي يفوز بالميدالية الذهبية الأولمبية، بعد بول فريتش في عام 1920، وجان ديبو وروجيه ميشيلو في عام 1936، وإبراهيم أسلوم «2000»، وإستيل موسيلي وتوني يوكا «2016».