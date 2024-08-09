ديوكوفيتش ينسحب من «سينسيناتي»

واشنطن (أ ف ب)



انسحب النجم الصربي نوفاك ديوكوفيتش المُتوّج بالميدالية الذهبية لفردي التنس للرجال، في الألعاب الأولمبية في باريس، من دورة سينسيناتي الأميركية التي تبدأ الأسبوع المقبل، وهي آخر الدورات الكبيرة قبل بطولة الولايات المتحدة المفتوحة، وفقاً لما أعلنه المنظمون.

وحقق المصنف الثاني عالمياً لقب النسخة الأخيرة من الدورة العام الماضي للمرة الثالثة في مسيرته.

ولم يُتوّج ديوكوفيتش بأي من البطولات الأربع الكبرى، منذ تحقيقه لقب بطولة الولايات المتحدة المفتوحة العام الماضي، بعد خسارته هذا العام في نصف نهائي بطولة أستراليا المفتوحة، وفي ربع نهائي بطولة رولان جاروس ونهائي بطولة ويمبلدون.

وحقق الصربي الذهب الأولمبي بعد إلحاقه الهزيمة بالإسباني كارلوس ألكاراز الأحد الماضي، ليثأر منه بعدما كان الإسباني غلبه في ويمبلدون.

وقال مدير بطولة سينسيناتي المفتوحة بوب موران «بالتأكيد نحن نتفهم أنه تحوّل سريع المجيء من انتصاره الأولمبي إلى سينسيناتي».

وأضاف «كان لقبه هنا العام الماضي لا يُنسى، نحن متحمسون لرؤيته في الملعب مرة أخرى قريباً».

وبهذا الانسحاب، سيدخل اللاعب الفرنسي جيوفاني مبيتشي بيريكار القرعة الرئيسية لدورة سينسيناتي المفتوحة.