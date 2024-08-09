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الرياضة

ماراثون الرجال في موعده بـ «السين»

ماراثون الرجال في موعده بـ «السين»
9 أغسطس 2024 09:35

باريس (رويترز)

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قال منظمو أولمبياد باريس الصيفي، إن سباق ماراثون السباحة لمسافة 10 كيلومترات للرجال سيقام في موعده اليوم الجمعة في نهر السين، بعد ثبوت صلاحية مياه النهر لاستضافة السباق دون أي مخاطر على الرياضيين.
وأكد منظمو الدورة والاتحاد الدولي للألعاب المائية في بيان لرويترز صلاحية المياه لإقامة السباق اليوم.
وجاء في البيان «إن نتائج الاختبارات اليوم اعتبرت جيدة جداً، بالنظر إلى معايير الاتحاد الدولي للألعاب المائية».
وبسبب مستوى التلوث في مياه نهر السين تأجلت بعض المنافسات وألغيت بعض التدريبات.
وانسحب السويدي فيكتور يوهانسون من سباق 10 كيلومترات للرجال المقرر اليوم الجمعة قائلاً إن بعض السباحين أصيبوا بالمرض بعد السباحة في النهر خلال الدورة، دون الكشف عن أي أسماء.
وقال منظمو الدورة، إنهم طبقوا آلية فعالة لمراقبة نوعية مياه النهر حرصاً على سلامة الرياضيين.

السباحة
نهر السين
باريس
أولمبياد باريس 2024
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