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الرياضة

نهائي «يد السيدات» بين النرويج وفرنسا

نهائي «يد السيدات» بين النرويج وفرنسا
9 أغسطس 2024 09:42

باريس (د ب أ)

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تأهل منتخب النرويج إلى نهائي كرة اليد للسيدات بدورة ألعاب باريس الأولمبية 2024.
 وتغلب المنتخب النرويجي على نظيره الدنماركي 25-21، في الدور نصف النهائي، وانتهى الشوط الأول بتقدم النرويج 11-8، قبل أن يختتم المباراة لمصلحته بفارق 4 أهداف في النهاية. 
ويلعب منتخب النرويج في المباراة النهائية، من أجل الحصول على الميدالية الذهبية ضد منتخب فرنسا، الذي انتصر 31-28 على السويد في لقاء المربع الذهبي الآخر.
في المقابل، يلتقي المنتخب الدنماركي مع نظيره السويدي في مواجهة اسكندنافية خالصة، من أجل تحديد صاحب المركز الثالث والميدالية البرونزية في تلك المنافسات.

كرة اليد
النرويج
فرنسا
الدنمارك
السويد
باريس
أولمبياد باريس 2024
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