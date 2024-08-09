نهائي «يد السيدات» بين النرويج وفرنسا

باريس (د ب أ)



تأهل منتخب النرويج إلى نهائي كرة اليد للسيدات بدورة ألعاب باريس الأولمبية 2024.

وتغلب المنتخب النرويجي على نظيره الدنماركي 25-21، في الدور نصف النهائي، وانتهى الشوط الأول بتقدم النرويج 11-8، قبل أن يختتم المباراة لمصلحته بفارق 4 أهداف في النهاية.

ويلعب منتخب النرويج في المباراة النهائية، من أجل الحصول على الميدالية الذهبية ضد منتخب فرنسا، الذي انتصر 31-28 على السويد في لقاء المربع الذهبي الآخر.

في المقابل، يلتقي المنتخب الدنماركي مع نظيره السويدي في مواجهة اسكندنافية خالصة، من أجل تحديد صاحب المركز الثالث والميدالية البرونزية في تلك المنافسات.