«أحلام أميركا» يجدد «موعد الذهب» مع فرنسا!

باريس (أ ف ب)



أفلت المنتخب الأميركي من نظيره الصربي، وعاد من بعيد، في أولمبياد باريس للفوز بصعوبة بالغة جداً 95-91، ويبلغ نهائي مسابقة كرة السلة للرجال للمرة الخامسة توالياً، حيث يجدد الموعد مع فرنسا المضيفة التي تغلب عليها في نهائي النسخة الماضية قبل ثلاثة أعوام في طوكيو.

وفي إعادة لنهائي ريو 2016، حين فاز الأميركيون 96-66، بفضل 30 نقطة من كيفن دورانت الموجود في التشكيلة الحالية، ثم دور المجموعات من النسخة الحالية، حين خرج رجال المدرب ستيف كير منتصرين 110-84، بفضل 23 نقطة من دورانت أيضاً، تجدد الموعد مع صربيا في باريس، بعدما تغلبوا عليها أيضاً خلال استعدادهم لحملة لقبهم السابع عشر 105-79.

لكن المواجهة الأخيرة كانت مختلفة تماماً، إذ قدم نيكولا يوكيتش ورفاقه أداءً رائعاً وكانوا قاب قوسين أو أدنى من تحقيق المفاجأة الكبرى، لكن ليبرون وجيمس وستيفن كوري ورفاقهما قالوا كلمتهم في الوقت القاتل، وانتزعوا بطاقة النهائي.

وكان كوري النجم الأول بتسجيله 36 نقطة، بينها 9 ثلاثيات، مع 8 متابعات، وأضاف جويل إمبيد 19 وليبرون جيمس 16 مع 12 متابعة و10 تمريرات حاسمة، محققاً الـ«تريبل دابل».

من جهة صربيا، كان بوجدان بوجدانوفيتش (20 نقطة) ويوكيتش (17 مع 11 تمريرة حاسمة و5 متابعات) وأليكسا أفراموفيتش (15 نقطة) الأفضل.

وكانت البداية صعبة على رجال المدرب ستيف كير، إذ وجدوا أنفسهم متخلفين بفارق 7 نقاط 18-25، ثم أنهت صربيا الشوط الأول متقدمة بفارق 11 نقطة 54-43 بعدما وصل إلى 17 قبل أن يحجم حاملو اللقب الأضرار.

لكن التفوق الصربي استمر في الربع الثالث الذي أنهوا لصالحهم بفارق 13 نقطة 76-63، قبل أن يستفيق رجال كير في الربع الأخير مقلصين الفارق إلى 5 نقاط 73-78 بعد ثلاثيتين من كيفن دورانت وديفن بوكر.

ثم بسلة ورمية حرة من جويل إمبيد، بات الفارق نقطتين 82-84 قبل أن يعادل ليبرون جيمس 84-84 مع بقاء 3.39 دقيقة على النهاية.

ونجح ستيفن كوري في وضع الأميركيين في المقدمة 87-86 من ثلاثية، قبل أن يضيف سلة من بعد واحدة أيضاً من جيمس، ليصبح الفارق 5 نقاط 91-86، لكن بوجدانوفيتش قلصه إلى نقطتين 98-91 ومن بعده يوكيتش لتصبح النتيجة 91-93، قبل 26 ثانية على النهاية، لكن رميتين حرتين من كوري حسما الأمور لمصلحة حاملي اللقب 95-91.

ويلتقي الأميركيون في النهائي السبت، وفي إعادة لنسخة طوكيو مع الفرنسيين الذين بلغوا مباراة الذهب للمرة الثانية توالياً والرابعة في تاريخهم، وذلك بإقصائه جيرانهم الألمان أبطال العالم بالفوز عليهم 73-69.

واسترد أصحاب الأرض اعتبارهم من الألمان الذين تغلبوا عليهم في دور المجموعات 85-71 الجمعة الماضي.

وكان جورشون يابوسيليه وايزايا كوردينييه مفتاح فوز الفرنسيين بتسجيلهم 17 و16 نقطة توالياً، آخرهما في الثواني القاتلة، وأضاف فيكتور ويمبانياما، تحت أنظار مدربه في سان أنتونيو سبيرز الأميركي جريج بوبوفيتش، 11 نقطة مع 7 متابعات، فيما كان دينيس شرودر بنقاطه الـ18 أفضل لاعب في ألمانيا التي كانت تخوض الدور الأربعة لأول مرة.

وبدا أن خسارة دور المجموعات لم تمر مرور الكرام عند الفرنسيين وفق ما أفاد ويمبانياما بالقول «بيننا نحن اللاعبون، كنا نستذكر كيف كان يضحكون في المباراة الأخيرة بيننا، كيف بدت سهلة بالنسبة لهم، أنا متأكد بأن خسارتنا لمباراة دور المجموعات ساعدتنا على الفوز».

وبدوره، أقر شرودر «كانوا أفضل منا، وفي النهاية أردنا الفوز بميدالية هنا، وهذا ما زال ممكناً» من خلال الفوز بمباراة المركز الثالث ونيل البرونزية.

وعانت فرنسا في بداية اللقاء جراء الدفاع الألماني المحكم الذي سمح لأبطال العالم بالتقدم 6-0 تحت أنظار نجمهم التاريخي ديرك نوفيتسكي، وبجانبه أفضل لاعب في تاريخ البلد المضيف توني باركر، ثم 12-2 عقب ثلاثيتين على التوالي من شرودر وفرانز فاجنر.

ورغم دخول فرنسا في الأجواء وتسجيلها 5 نقاط متتالية، بقيت الأفضلية لألمانيا التي تقدمت 18-9 بسلة من أندرياس أوبست لكن أصحاب الأرض قاتلوا بشراسة وعادوا بقوة إلى الأجواء بتقليصهم الفارق إلى نقطتين فقط 16-18 بثلاثية من كوردينييه.

ودخل الفريقان الربع الثاني وألمانيا في المقدمة بفارق 7 نقاط 25-18، لكن بعد سلة صعبة لويمبانياما انتزع فيها خطأ وترجم الرمية الحرة، تقلص الفارق إلى ثلاث ثم نقطتين 31-33 قبل أقل من دقيقة على النهاية.

ونجح ويمبانياما في إدراك التعادل 33-33، وذلك لأول مرة منذ صافرة البداية بسلة استعراضية كانت الأخيرة لأي من الفريقين قبل الدخول إلى استراحة الشوطين، ثم وضع نيكولا باتوم البلد المضيف في المقدمة لأول مرة بنتيجة 36-33 بعد سلة من خارج القوس.

ومع الوصول إلى منتصف الربع، كانت فرنسا في المقدمة 48-45 قبل أن توسع الفارق إلى 6 نقاط 56-50 بثلاثية من إيفان فورنييه مع بقاء 1.42 دقيقة على نهايته.

ووصل الفارق في بداية الربع الأخير 13 نقطة 66-53 بثلاثية من فرانك نتيليكينا، لكن ألمانيا رفضت الاستسلام، وقلصته إلى نقطتين فقط 68-70، في آخر 38 ثانية، بعد ثلاثية بعيدة من فرانتس فاغنر.

لكن فرانز فاجنر نفسه قضى على أمل بلاده، حين فقد توازنه، بعد التقاطه متابعة دفاعية، وسقط أرضاً خارج الملعب والكرة معه، لتنتقل إلى فرنسا في نهاية شهدت أخطاء تكتيكية متعمدة من الطرفين لإيقاف الساعة، لكن كوردينييه حسم الأمور حين نجح في رميتين حرتين في آخر 7 ثوان.