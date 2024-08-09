«أبوظبي للشراع» يخوض التحدي في «كأس أورا»



لاجاردا (الاتحاد)



تنطلق يوم السبت كأس أورا للشراع الحديث، على بحيرة لاجاردا في إيطاليا، بمشاركة وحضور لفريق أبوظبي للشراع، والذي يواجه طموحات أكثر من 500 بحار في البطولة، ويمثلون 30 دولة، من مختلف أنحاء العالم، حيث تنطلق المنافسات على مدار ثلاثة أيام.

ويجتمع في الكأس الكلاسيكية التي تنطلق في نسختها التاسعة والعشرين هذا الموسم، أفضل البحارة في فئات الأوبتيست، للمنافسة على المراكز الأولى، ويعد المكان الذي تقام من خلاله المنافسات من أفضل الوجهات للتدرب على منافسات الشراع الحديث، وأيضاً التعرف على قدرات الفرق والبحارة.

وسافر فريق أبوظبي إلى لاجاردا منذ 2 أغسطس الجاري، وأقام معسكراً تدريبياً خاصاً، بحضور كوادره المتميزة، عبد الله الزبيدي، وذياب المهيري، وخليفة الرميثي، وحمد المهيري وزايد الحوسني.

ويستمر الفريق في المعسكر إلى 20 أغسطس، بهدف تطوير مواهب البحارة، وصقل مهاراتهم، بالإضافة إلى منحهم فرصة المشاركة، ضمن أجواء مناسبة وملائمة لتعلم المهارات الأمثل للإبحار والتحكم بالشراع الحديث.

من جهته، حرص سالم الرميثي، مدير عام نادي أبوظبي للرياضات البحرية، على تشجيع ومؤازرة فريق أبوظبي قبل انطلاق منافسات كأس أورا للشراع الحديث في إيطاليا، مؤكداً أن المواهب الشابة التي يحتضنها فريق أبوظبي قادرة على أن تقدم مستويات عالية وقوية في المنافسة.

وأضاف: هدفنا الأساسي هو تحضير المواهب في فريقنا، وإعدادها من أجل المشاركات والتمثيل في المستقبل مع المنتخبات الخاصة بالشراع، كما أن فئة الأوبتيمست الحالية مهمة، لأنها أولى فئات الشراع الحديث، حيث ينتقل البحارة لاحقاً إلى الفئات الأكبر والأولمبية.

وأشاد سالم الرميثي بكأس أورا التي تشهد مشاركة 500 بحار، مؤكداً أنها معيار حقيقي، للتعرف أكثر على مهارات وقدرات الفريق الإماراتي، الذي يطمح إلى تقديم أفضل مستوياته في البطولة.