مبابي يواجه «الضغوط الأولى» مع ريال مدريد



أنور إبراهيم (القاهرة )



عاد نجوم ريال مدريد الذين شاركوا مع منتخبات بلادهم، سواء في كأس الأمم الأوروبية «يورو2024» أو كوبا أميركا، بعد أن سمح لهم النادي بالحصول على فترة إجازة صيفية أطول للراحة، بعد مشاركتهم في البطولتين، ووصول منتخباتهم إلى مرحلة متقدمة منهما.

واستقبل الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني هؤلاء النجوم، على أرض ملعب التدريب للترحيب بهم بعد العودة، ثم توجهوا بعد ذلك إلى المركز الطبي للخضوع للكشف الروتيني عليهم، قبل انطلاق الموسم الجديد، وبعدها توجهوا إلى صالة الرياضة لإجراء تدريبات خفيفة، تمهيداً لمشاركتهم في التدريبات الجماعية مع بقية لاعبي الفريق.

واللاعبون الذين استفادوا من فترة أجازة أطول، هم الفرنسي كيليان مبابي صاحب «الأنف المكسور»، وكابتن منتخب فرنسا الذي خرج من ربع نهائي أمم أوروبا، ومواطناه فيرلان ميندي، وأدواردو كامافينجا، وأوريليان تشواميني، ومعهم الأوروجواياني فيدريك فالفيردي الذي وصل مع منتخب بلاده إلى نهائي كوبا أميركا، وخسر أمام الأرجنتين، والإنجليزي جود بيلينجهام الذي وصل مع «الأسود الثلاثة» إلى نهائي كأس الأمم الأوروبية، وخسر من إسبانيا 1-2، و«المخضرم» داني كارباخال بطل أوروبا المتوج مع «لاروخا».

وذكرت مصادر صحفية إسبانية موالية لـ «الميرنجي» أن الضغوط تبدو كبيرة على الفرنسي كيليان مبابي الذي ينتظر العالم كله، وجماهير «الريال» في كل مكان، على وجه الخصوص، ليشاهدوا ما يمكن أن يفعله بطل العالم المتوج بمونديال روسيا 2018، وهداف كأس العالم الأخيرة 2022، والهداف التاريخي لناديه السابق باريس سان جيرمان.

وأضافت المصادر نفسها أن «الجنتلمان» جود بيلينجهام الذي تألق مع «الريال» الموسم الماضي، وأسهم في حصوله على بطولتي الدوري «الليجا» ودوري الأبطال «الشامبيونزليج»، وكان هداف الفريق، يواجه ضغوطاً من نوع آخر، إذ أنه مطالب بأن يثبت للجميع أن ما فعله في الموسم المنتهي، هو مستواه الطبيعي وليس مجرد «طفرة»، ولهذا يسعى جاهداً لتأكيد ذلك.

وكان أنشيلوتي افتقد جهود كل هؤلاء النجوم خلال رحلة الفريق في أميركا، حيث لعب هناك 3 مباريات، خسر في اثنتين منها أمام ميلان الإيطالي وبرشلونة، وفاز في الثالثة أمام تشيلسي الإنجليزي.

وأمام أنشيلوتي أقل من أسبوع للاشتغال على الفريق مكتملاً، بعد عودة من كانوا في إجازات، ومحاولة تطبيق وتنفيذ بعض الجمل التكتيكية والأفكار الجديدة، لاختيار أفضل تشكيلة تواجه أتلانتا الإيطالي على كأس السوبر الأوروبي في 14 أغسطس الجاري بمدينة وارسو في بولندا، وهي المباراة التي قد يبدأها مبابي أساسياً، لتكون أول مباراة رسمية له مع فريقه الجديد الذي لطالما كان يحلم باللعب له من نعومة أظفاره.