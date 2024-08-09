«السيتي» و«اليونايتد» في «قمة المجتمع»



لندن (أ ف ب)



يسعى مانشستر سيتي بطل الدوري الإنجليزي للثأر من جاره مانشستر يونايتد، وذلك عندما يلتقيان في مباراة درع المجتمع على ملعب ويمبلي يوم السبت، والتي تسبق انطلاق الموسم الجديد بأسبوع.

وكان مانشستر يونايتد خالف التوقعات قبل 77 يوماً، عندما تغلّب على مانشستر سيتي في نهائي كأس إنجلترا على الملعب عينه بهدفين للجناح الأرجنتيني أليخاندرو جارناتشو، ولاعب الوسط كوبي ماينو مقابل هدف سجّله البلجيكي جيريمي دوكو لـ «السيتي».

وأسهم هذا الانتصار بنسبة كبيرة في بقاء المدرب الهولندي إريك تن هاج على رأس الجهاز الفني بعد موسم سيّئ احتلّ فيه فريقه المركز الثامن في الدوري المحلي، لكنه يشارك في الدوري الأوروبي «يوروبا ليج» في الموسم الجديد بفضل إحرازه الكأس المحلية.

وقرّر مجلس إدارة النادي دعم المدرب من خلال تعزيز صفوف الفريق بالمهاجم الهولندي جوشوا زيركزي وقلب الدفاع الفرنسي ليني يورو، بانتظار عقد صفقات أخرى، قبل انتهاء فترة الانتقالات الصيفية أواخر الشهر الحالي.

بيد أنّ لعنة الإصابات لاحقت كتيبة «الشياطين الحمر»، وفقاً لما كشف تن هاج، حيث من المقرر أن يفتقد إلى جهود المدافعين هاري ماجواير، السويدي فيكتور ليندلوف، لوك شو وآرون وان-بيساكا.

كما أن يورو تعرّض لإصابة بكسرٍ في مشط القدم اليسرى وخضع لعملية جراحية سيغيب على أثرها عن الملاعب نحو ثلاثة أشهر، بالإضافة إلى إصابة عضلية لمهاجمه الدنماركي راسموس هويلوند تبعده عن الملاعب لستة أسابيع.

إضافة إلى ذلك، التحق قلب الدفاع الأرجنتيني ليساندرو مارتينيز بالفريق منذ أيام، بعد مشاركته في الحملة الناجحة لدفاع منتخب بلاده عن لقبه بطلاً لكوبا أميركا هذا الصيف.

ولم يحقّق بطل الكأس المحلية نتائج إيجابية في جولته الأميركية، حيث تعرض لهزيميتين أمام أرسنال 1-2 وأمام ليفربول 0-3 مقابل انتصارٍ على ريال بيتيس 3-2.

لم تكن الأمور أفضل بالنسبة إلى مانشستر سيتي الذي خسر 3 من مبارياته الأربع في جولته الأميركية، حيث تعثر أمام سلتيك الأسكتلندي، وميلان الإيطالي، وبرشلونة الإسباني، قبل أن يتغلّب على تشيلسي.

بيد أنه افتقد إلى أبرز نجومه في هذه الجولة، وعلى رأسهم لاعب الوسط الإسباني رودري، وصانع الألعاب البلجيكي كيفن دي بروين، ومواطنه الجناح جيريمي دوكو، والبرتغالي برناردو سيلفا وفيل فودن، وجميعهم عاودوا إلى التدريبات مطلع الأسبوع الماضي.

ولم يعزّز «السيتي» صفوفه سوى بالجناح البرازيلي سافينيو، قادماً من تروا الفرنسي، في حين يخسر على الأرجح جهود مهاجمه الأرجنتيني خوليان ألفاريز الذي سيتوجّه إلى مدريد، خلال الأيام المقبلة، للتوقيع على عقدٍ مع أتلتيكو مدريد مقابل 90 مليون يورو بحسب تقارير صحفية.

ويفتتح مانشستر يونايتد الموسم الجديد في الدوري الإنجليزي الممتاز في 16 الحالي باستضافة فولهام، في حين يحلّ مانشستر سيتي ضيفاً على تشيلسي في 18 منه.