2200 لاعب في «أبوظبي الدولي للشطرنج»



أبوظبي (وام)



أعلن نادي أبوظبي للشطرنج والألعاب الذهنية، عن مشاركة 2200 لاعب ولاعبة يمثلون 82 دولة في «النسخة 30» من مهرجان أبوظبي الدولي للشطرنج، وهي مشاركة قياسية، مقارنة بما شهدته النسخة الماضية التي شهدت مشاركة 1704 لاعبين ولاعبات من 63 دولة.

وأكد النادي في بيان أنه تم اعتماد مشاركة 2200 لاعب ولاعبة، بعد إغلاق باب التسجيل للمشاركين من خارج الدولة، مع منح الفرصة للفئات داخل الدولة للتسجيل حتى الأحد.

وتقام فعاليات النسخة الجديدة في 15 أغسطس الحالي على مدار 10 أيام، في فندقي «راديسون بلو»، و«سانت ريجيس»، نظراً لارتفاع عدد المشاركين

ويشهد الحدث إقامة بطولات جديدة لفئات الناشئين، والفرق، والمؤسسات الحكومية، بالإضافة إلى العديد من الفعاليات للأطفال بهدف تعريفهم باللعبة، وأهميتها، بمشاركة أسماء عالمية.

وتضطلع اللجان العامة في البطولة بجهود كبيرة لوضع كافة الترتيبات الخاصة بالحدث البارز بدعم ورعاية مجلس أبوظبي الرياضي.

وقررت اللجنة المنظمة للمهرجان رفع قيمة جائزة بطل الماسترز إلى 30 ألف دولار، احتفالاً بـ «النسخة 30» للحدث الدولي الكبير، بينما تبقى بقية جوائزه من دون تغيير.