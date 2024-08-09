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الرياضة

فليك يحدد «المطرودين» من برشلونة!

فليك يحدد «المطرودين» من برشلونة!
9 أغسطس 2024 14:16

 
أنور إبراهيم (القاهرة)

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يبدأ الألماني هانسي فليك المدير الفني الجديد لبرشلونة، في اتخاذ قرارات حاسمة تتعلق بقائمة الفريق، مستفيداً بذلك من الفترة التي أمضاها في تدريب مجموعة كبيرة منهم، وتعامل خلالها مع عدد غير قليل من اللاعبين الشباب من أكاديمية «لاماسيا»، والذين أثبتوا جدارتهم خلال جولة الفريق الأخيرة في أميركا، واعترف نفسه قتها بأنهم «ذخيرة» برشلونة في المستقبل.
ويستأنف الفريق تدريباته السبت، ويسعى فليك للاستفادة من الفترة القادمة، في تحديد اللاعبين القدامى الذين يرغب في استبعادهم أو استمرارهم، والشبان الجدد الذين يأمل في ضمهم إلى الفريق الأول بصفة نهائية، وأمامه وقت يمتد إلى 3 أسابيع قبل غلق سوق الانتقالات الصيفية.
وانشغل فليك هذا الأسبوع بمهمة ضم الدولي الإسباني داني أولمو لاعب لايبزج الألماني إلى «البارسا»، والتي تمت بنجاح، ومن المقرر أن يتم تقديم اللاعب رسمياً اليوم الجمعة.
وذكرت صحيفة «دياريو آس»، أن فليك ينوي قبل نهاية الأسبوع، إبلاغ اللجنة الرياضية التي تضم ديكو المدير الرياضي، وبوان كركيتش، المسؤول عن العلاقات مع اللاعبين، ورافا توستي نائي رئيس النادي، باللاعبين الذين لا يرغب في وجودهم معه في الموسم الجديد، وأيضاً اللاعبين الذين يسعى لضمهم بصفة نهائية، وهم على الأرجح مارك كاسادو، ومارك برنال، وهيكتورفورت، وباو فيكتور.
كما يتم تخفيض عدد اللاعبين الذين يلعبون في مركز قلب الدفاع، حيث وصل عددهم حتى الآن إلى 8 لاعبين.
ومن بين المرشحين للرحيل، قلب الدفاع الفرنسي كليمان لينجليه والمهاجم البرازيلي فيتور روكي.
وقالت الصحيفة إن هناك لاعبين آخرين لم يتضح موقفهم بعد، مثل بابلو توري الذي تألق من قبل أمام ريال مدريد، ويتردد أن فليك يأمل في ضمه للفريق الأول، ولكن المنافسة الشديدة في مركزه قد تكون عائقاً وسبباً في رحيله.

الدوري الإسباني
برشلونة
هانسي فليك
داني أولمو
لايبزج
ألمانيا
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