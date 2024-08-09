«الأولمبية الوطنية» تشارك في حفل استقبال البحرين و«الفيفا»



دبي (الاتحاد)

شاركت اللجنة الأولمبية الوطنية، في حفل الاستقبال الذي نظمته اللجنة الأولمبية البحرينية، في باريس على هامش دورة الألعاب الأولمبية «باريس 2024»، ومثّل اللجنة في الاستقبال، فارس محمد المطوّع، الأمين العام للجنة الأولمبية الوطنية، يرافقه كل من أمل بوشلاخ عضو، مجلس إدارة اللجنة الأولمبية، ومحمد بن درويش المدير التنفيذي للجنة، بحضور عدد من الشخصيات العامة والرياضية، وممثلي اللجان الأولمبية الوطنية.

ونقل فارس محمد المطوّع تحيات سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية، إلى الشيخ خالد بن حمد آل خليفة، النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة بمملكة البحرين الشقيقة، رئيس الهيئة العامة للرياضة، رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية، مؤكداً متانة وعمق العلاقات بين الإمارات والبحرين.

وبحث فارس المطوّع، تفعيل سبل التعاون، من خلال عدد من اللقاءات الجانبية مع الوفود الموجودة، بهدف تعزيز العلاقات الثنائية مع اللجان الأولمبية والجهات الرياضية، بما يسهم في فتح المجال لتدشين المزيد من العمل المشترك بين الإمارات والدول الأخرى، فيما يتعلق بمجالات الحركة الأولمبية.

وشارك الوفد في حفل الاستقبال الذي نظمه الاتحاد الدولي لكرة القدم «الفيفا» بمقر البيت الذي أقامه الاتحاد في باريس، بحضور عدد من ممثلي اللجان الأولمبية الوطنية والاتحادات الرياضية من مختلف أنحاء العالم.

وشهد الحفل الذي افتتحه جياني إنفانتينو رئيس «الفيفا» عروضاً مرئية عن أبرز المنجزات التي حققها الاتحاد على الصعد كافة، والمسابقات المدرجة تحت مظلته في مقر بيت «الفيفا» بباريس، المدينة التي احتضنت أول مقر لـ «الفيفا» عام 1904.

وتعرف وفد الأولمبية على أبرز الأنشطة والمبادرات التي يقوم بها الاتحاد الدولي، حيث تم استعراض عدد من البطولات العالمية، خلال المرحلة الماضية، ومنها كأس العالم لكرة القدم الشاطئية، والذي استضافته دبي في فبراير الماضي.