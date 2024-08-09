كلباء وعجمان.. «البروفة الأخيرة»



فيصل النقبي (كلباء)

يواصل كلباء تدريباته، استعداداً لانطلاق الموسم الجديد، من «دوري أدنوك للمحترفين»، وسط أجواء من الحماس والتفاؤل.

ويستعد الفريق لخوض «ودية أخيرة» أمام عجمان خلال أيام، وذلك لوضع اللمسات النهائية على التشكيلة، وتجربة بعض الخطط الفنية، قبل بداية المنافسات الرسمية.

ونجح كلباء في ضم 4 لاعبين أجانب متميزين حتى الآن، وهم الإيرانيان شهريار موغانلو ومهدي قائدي، والروماني فيليب كيش، والإيطالي دانييل بيسا.

ورغم التعاقدات، إلا أن الفريق لا يزال يملك مكاناً شاغراً لأجنبي خامس، وهو ما يتيح للإدارة فرصة لإتمام صفقة أخرى لتعزيز الصفوف قبل بداية الموسم.

وأكد الصرب فوك رازوفيتش مدرب كلباء للاعبين في محاضرته أن الفريق أصبح جاهزاً لخوض غمار الموسم الجديد من «أدنوك للمحترفين»، مشيراً إلى أن التحضيرات مضت وفق الخطة الموضوعة، حيث تم تعزيز الفريق بعدد من اللاعبين المتميزين.

وأضاف: سعداء بما وصلنا إليه من جاهزية، ولدينا ثقة كبيرة في قدرات اللاعبين ولم يتبقَ لدينا إلا خانة واحدة للاعب أجنبي خامس، وندرس الخيارات المتاحة لإتمام التعاقد في أقرب وقت، لضمان دخول الموسم بأفضل صورة».