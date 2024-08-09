زيدان «مشجع وفي» للجزائر في «أولمبياد باريس»



باريس (د ب أ)

سجل أسطورة كرة القدم الفرنسية زين الدين زيدان، حضوره في الفترة الصباحية من منافسات ألعاب القوى بدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024، التي جرت اليوم الجمعة، على ملعب «دو فرانس».

وكان زيدان رفقة زوجته فيرونيك، حيث أخذا مكانهما ضمن الجناح المخصص لـ«العائلة الأولمبية».

وراحت بعض المصادر تفسر تواجد زيدان في الملعب بشغفه الكبير بألعاب القوى، وتشجيعه للرياضيين الجزائريين، وبينهم جمال سجاتي، الذي ضمن تأهله لنهائي سباق 800 متر، بعدما تصدر مجموعته في الدور نصف النهائي الأول.

يذكر أن زيدان، سجل حضوره في منافسات الجمباز الفني، وتابع تتويج الجزائرية كايليا نمور، بالميدالية الذهبية لجهاز المتوازي مختلف الارتفاعات.