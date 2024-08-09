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الرياضة

ألمانيا تسجل رقماً عالمياً في «الدراجات»

ألمانيا تسجل رقماً عالمياً في «الدراجات»
9 أغسطس 2024 18:17

 
باريس (رويترز)

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حطمت الألمانية ليا فريدريش الرقم القياسي العالمي للفة طائرة لمسافة 200 متر، خلال التصفيات المؤهلة لسباق الدراجات للسيدات على المضمار.
وشهد يوم آخر من السرعات العالية على المضمار تحطيم الرقم القياسي المسجل باسم بطلة أولمبياد طوكيو الكندية كيلسي ميتشل، وهو 10.154 ثانية، قبل خمس سنوات على ارتفاع في بوليفيا، وذلك عدة مرات.
وتعني اللفة الطائرة أن المتسابقات لا ينطلقن من وضع الثبات، بل يركبن الدراجات لبضع لفات ليكتسبن السرعة، قبل أن ينطلقن في مسافة 200 متر الأخيرة بأقصى سرعة ممكنة.
وكانت النيوزيلندية إليسي أندروز، التي فازت بالميدالية الذهبية في سباق كيرين أمس الخميس، أول من كسرت الرقم القياسي السابق مسجلة 10.108 قبل أن تختصره فريدريش إلى 10.029 ثانية.
كما سجلت بطلة العالم البريطانية إيما فينوكين، التي تسعى للحصول على ميداليتها الثالثة في الألعاب، رقماً أقل عن الرقم السابق حيث تأهلت في المركز الثاني بزمن بلغ 10.067 ثانية.
وتتأهل أفضل 24 متسابقة إلى تصفيات الجولة الأولى في وقت لاحق.
أثبت مضمار باريس أنه سريع للغاية مع تسجيل عدة أرقام قياسية عالمية أيضاً في سباقات السرعة لفرق السيدات والرجال التي فازت بها بريطانيا وهولندا على الترتيب.
كما حطمت أستراليا الرقم القياسي العالمي في سباق المطاردة للفرق للرجال في طريقها إلى حصد الميدالية الذهبية.

ألمانيا
الدراجات
باريس
أولمبياد باريس 2024
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