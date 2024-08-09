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الرياضة

سان جيرمان يضم «قلب دفاع»

سان جيرمان يضم «قلب دفاع»
9 أغسطس 2024 18:19

 
باريس (أ ف ب)

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تعاقد نادي باريس سان جيرمان مع قلب الدفاع الإكوادوري ويليان باتشو قادماً من أينتراخت فرانكفورت الألماني بعقدٍ يمتدّ حتى العام 2029، وذلك بهدف تعزيز منظومته الدفاعية غير المستقرة، قبل أسبوعٍ من انطلاق الدوري الفرنسي، بحسب ما أعلنه نادي العاصمة.
ولم يكشف الفريق عن قيمة الصفقة، لكن وفقاً لوسائل إعلامٍ عديدةٍ، فقد بلغت نحو 45 مليون يورو (49.13 مليون دولار).
بدأ الإكوادوري مسيرته في أوروبا مع أنتويرب البلجيكي (2021-2023) فارضاً نفسه أساسياً أيضاً.
ووجّه باريس سان جيرمان في بيانٍ التحية لـ «اللاعب الإكوادوري الأول في تاريخ النادي»، مشيراً إلى أنه يُعوّل على «قوّته البدنية ورؤيته الممتازة للعب الجماعي».
ومن المفترض أن يشغل باتشو، البالغ طوله 1.86 متراً، مركز قلب الدفاع الأيسر، حيث المنافسة قوية نظرياً على هذا المركز مع لوكا هرنانديز، البرازيلي لوكاس بيرالدو، السلوفاكي ميلان شكرينيار وبريسنيل كيمبيبي.
لكن الأول أصيب لأشهر عديدة في نهاية الموسم الماضي، الثاني في الكاحل، وخرج من المباراة الودية الأربعاء أمام شتورم جراتس النمساوي 2-2، ولم يتحلّ بالثبات، وأنهى الثالث الموسم على مقاعد البدلاء بعد تخييبه الآمال، أما عودة كيمبيبي إلى الملاعب بعد إصابته الطويلة تؤجل باستمرار.
ويشغل قائد الفريق البرازيلي ماركينيوس مركز قلب الدفاع الأيمن، فيما يستطيع البرتغالي دانيلو اللعب يساراً كما يميناً، لكنه لا يعطي ضمانات على المستوى التنافسي العالي، وبالتالي قد يدخل باتشو سريعاً ضمن حسابات المدرب الإسباني لويس إنريكي.
وبات الإكوادوري الصفقة الرابعة لنادي العاصمة هذا الصيف، بعد لاعب الوسط البرازيلي جابريال موسكاردو، حارس المرمى الروسي ماتفي سافونوف ولاعب الوسط البرتغالي جواو نيفيز.

الدوري الفرنسي
باريس سان جيرمان
آينتراخت فرانكفورت
لويس إنريكي
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